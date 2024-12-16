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Posted 16 декабря, 15:20

Published 16 декабря, 15:20

Modified 16 декабря, 15:22

Updated 16 декабря, 15:22

«Полет» нормальный. Тюменская облдума закупит наручных часов на 2,25 млн рублей

«Полет» нормальный. Тюменская облдума закупит наручных часов на 2,25 млн рублей

16 декабря 2024, 15:20
Фото: 1MI.
Тендер выиграла компания, которая до этого поставляла часы для правительства России и ведущих российских корпораций.

Тюменская областная дума намерена приобрести 570 наручных часов. Контракт был выигран компанией «Полет», которая ранее производила часы для правительства РФ, а также для крупных компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром».

Компания «Полет Классика» была основана в 1994 году на базе «Первого Московского часового завода». Изделия этой марки носили известные актеры, включая Евгения Леонова и Евгения Моргунова, который сыграл роль «Бывалого» в советских комедиях.

В планах — доставка 13 различных моделей часов «Полет» в думу. Примерные образцы указаны в контракте с компанией. Женские часы будут упакованы индивидуально. От марки зависит, будет ли корпус украшен стразами, из какого материала будет ремешок и как будет оформлена упаковка.

Часы для областной думы должны быть доставлены до 30 апреля 2025 года. На их изготовление выделят 2,25 миллиона рублей.

Ранее власти допустили, что в 2025 году казна Тюменской области может опустеть.

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