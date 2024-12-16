«Полет» нормальный. Тюменская облдума закупит наручных часов на 2,25 млн рублей

В планах — доставка 13 различных моделей часов «Полет» в думу. Примерные образцы указаны в контракте с компанией. Женские часы будут упакованы индивидуально. От марки зависит, будет ли корпус украшен стразами, из какого материала будет ремешок и как будет оформлена упаковка.