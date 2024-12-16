«Полет» нормальный. Тюменская облдума закупит наручных часов на 2,25 млн рублей

Posted 16 декабря, 15:20
Published 16 декабря, 15:20
Modified 16 декабря, 15:22
Updated 16 декабря, 15:22
Тюменская областная дума намерена приобрести 570 наручных часов. Контракт был выигран компанией «Полет», которая ранее производила часы для правительства РФ, а также для крупных компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром».
Компания «Полет Классика» была основана в 1994 году на базе «Первого Московского часового завода». Изделия этой марки носили известные актеры, включая Евгения Леонова и Евгения Моргунова, который сыграл роль «Бывалого» в советских комедиях.
В планах — доставка 13 различных моделей часов «Полет» в думу. Примерные образцы указаны в контракте с компанией. Женские часы будут упакованы индивидуально. От марки зависит, будет ли корпус украшен стразами, из какого материала будет ремешок и как будет оформлена упаковка.
Часы для областной думы должны быть доставлены до 30 апреля 2025 года. На их изготовление выделят 2,25 миллиона рублей.