Тюменцы смогут увидеть работу МКС в течение 10 дней

Согласно расписанию, размещенному на астрономическом портале Heavens-Above, в некоторые дни МКС будет появляться над Тюменью дважды в течение суток. Однако время, чтобы насладиться этим зрелищем, будет ограничено — всего три-четыре минуты, после чего станция исчезнет за горизонтом.