Тюменцы смогут увидеть работу МКС в течение 10 дней

Posted 16 декабря, 15:38
Published 16 декабря, 15:38
Modified 16 декабря, 15:40
Updated 16 декабря, 15:40
На протяжении десяти дней жители Тюмени смогут наблюдать за Международной космической станцией, которая будет пролетать над городом по утрам.
Согласно расписанию, размещенному на астрономическом портале Heavens-Above, в некоторые дни МКС будет появляться над Тюменью дважды в течение суток. Однако время, чтобы насладиться этим зрелищем, будет ограничено — всего три-четыре минуты, после чего станция исчезнет за горизонтом.
Эксперты отмечают три основных промежутка, когда МКС будет видно из Тюмени: