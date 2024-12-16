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Posted 16 декабря, 15:38

Published 16 декабря, 15:38

Modified 16 декабря, 15:40

Updated 16 декабря, 15:40

Тюменцы смогут увидеть работу МКС в течение 10 дней

Тюменцы смогут увидеть работу МКС в течение 10 дней

16 декабря 2024, 15:38
Фото: 1MI.
В некоторые из дней космическая станция будет появляться дважды в течение суток.

На протяжении десяти дней жители Тюмени смогут наблюдать за Международной космической станцией, которая будет пролетать над городом по утрам.

Согласно расписанию, размещенному на астрономическом портале Heavens-Above, в некоторые дни МКС будет появляться над Тюменью дважды в течение суток. Однако время, чтобы насладиться этим зрелищем, будет ограничено — всего три-четыре минуты, после чего станция исчезнет за горизонтом.

Эксперты отмечают три основных промежутка, когда МКС будет видно из Тюмени:

  • 6:25–6:35 (17, 19, 21, 23 и 25 декабря);
  • 7:15–7:20 (18, 20 и 24 декабря);
  • 7:59–8:10 (17, 19, 21, 23 и 25 декабря);
  • 22 декабря станцию можно будет увидеть совсем рано, в 5:40 утра.
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Ранее космонавт Рязанский рассказал, как проходят спортивные тренировки на МКС.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Космос#МКС
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