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Posted 16 декабря, 14:51

Published 16 декабря, 14:51

Modified 16 декабря, 14:53

Updated 16 декабря, 14:53

Непогода сковала Тюмень в 9-бальных пробках

Непогода сковала Тюмень в 9-бальных пробках

16 декабря 2024, 14:51
Фото: 1MI.
Самые большие проблемы наблюдаются в центре города, а также в районе развязки Московского тракта.

Вечер понедельника тюменцы проводят в пробках. Сервисы 2GIS и «Яндекс.Карты» оценивают дорожные затруднения на уровне 9 баллов. По информации пользователей этих сервисов, ситуация на дорогах ухудшается из-за ДТП в центре города и нескольких аварий на Московском тракте.

Как обычно, дороги в микрорайоны и объездная в районе развязки с Московским трактом окрашены в красный цвет. Также значительные затруднения наблюдаются на улицах 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ в обоих направлениях.

Фото: скриншот 2Gis
Фото: скриншот 2Gis
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Пробки в Тюмени чаще всего наблюдаются в часы пик. Утром заторы обычно не превышают 6 баллов, а иногда достигают 7, тогда как вечером они могут достигать 9 баллов.

Наиболее загруженные дни — понедельник, среда и пятница, когда вечерние заторы могут достигать 8-9 баллов. Во вторник и четверг пробки обычно не превышают 7 баллов. В субботу затруднения могут возникнуть утром на южной части Объездной дороги, когда тюменцы отправляются за город.

Основной причиной дорожных заторов являются новые жилые комплексы и узкие дороги, которые не справляются с увеличившимся потоком автомобилей. За последние десять лет в Тюменской слободе было построено множество многоэтажек, что значительно увеличило количество машин в таких районах

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#Иван Солдатов#Общество#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Дороги
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