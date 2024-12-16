Непогода сковала Тюмень в 9-бальных пробках

Posted 16 декабря, 14:51
Published 16 декабря, 14:51
Modified 16 декабря, 14:53
Updated 16 декабря, 14:53
Вечер понедельника тюменцы проводят в пробках. Сервисы 2GIS и «Яндекс.Карты» оценивают дорожные затруднения на уровне 9 баллов. По информации пользователей этих сервисов, ситуация на дорогах ухудшается из-за ДТП в центре города и нескольких аварий на Московском тракте.
Как обычно, дороги в микрорайоны и объездная в районе развязки с Московским трактом окрашены в красный цвет. Также значительные затруднения наблюдаются на улицах 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ в обоих направлениях.
Пробки в Тюмени чаще всего наблюдаются в часы пик. Утром заторы обычно не превышают 6 баллов, а иногда достигают 7, тогда как вечером они могут достигать 9 баллов.
Наиболее загруженные дни — понедельник, среда и пятница, когда вечерние заторы могут достигать 8-9 баллов. Во вторник и четверг пробки обычно не превышают 7 баллов. В субботу затруднения могут возникнуть утром на южной части Объездной дороги, когда тюменцы отправляются за город.
Основной причиной дорожных заторов являются новые жилые комплексы и узкие дороги, которые не справляются с увеличившимся потоком автомобилей. За последние десять лет в Тюменской слободе было построено множество многоэтажек, что значительно увеличило количество машин в таких районах