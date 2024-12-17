Тюменцы продают северянам неисправные китайские машины

Posted 17 декабря, 04:50
Published 17 декабря, 04:50
Modified 17 декабря, 04:52
Updated 17 декабря, 04:52
По словам одного из бывшего сотрудника тюменского авторынка, перед продажей автомобиля тюменцы тщательно маскируют дефекты, определить их можно только в автосервисе.
«Некоторые жители Югры стараются починить проблемные авто в местных автосервисах. Но проблема в том, что специалисты, разбирающееся в китайских автомобилях работают в автосервисах, расположенных в таких крупных городах, как Сургут и Нижневартовск. В том же Ханты-Мансийске, Лянторе, Когалыме дела с этим обстоят сложнее», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области Toyota и BMW стали самыми продаваемыми авто с пробегом. Доля спроса на данные марки составляет 20,8 и 8,4% соответственно.