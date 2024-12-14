Toyota и BMW вошли в число самых продаваемых подержанных авто в Тюмени

В Тюменской области за последний год число выставленных на продажу автомобилей с пробегом и стоимостью более 1,5 миллиона рублей увеличилось на 49,1%. Уровень спроса на такие машины поднялся на 16,7%. Средняя цена составила 2,35 миллиона.

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