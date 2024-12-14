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Posted 14 декабря, 06:45

Published 14 декабря, 06:45

Modified 14 декабря, 06:47

Updated 14 декабря, 06:47

Toyota и BMW вошли в число самых продаваемых подержанных авто в Тюмени

Toyota и BMW вошли в число самых продаваемых подержанных авто в Тюмени

14 декабря 2024, 06:45
Фото: 1MI.
В Тюменской области за последний год число выставленных на продажу автомобилей с пробегом и стоимостью более 1,5 миллиона рублей увеличилось на 49,1%. Уровень спроса на такие машины поднялся на 16,7%. Средняя цена составила 2,35 миллиона.

По информации аналитиков Авито Авто, в числе популярных у тюменцев марок Toyota с долей спроса 20,8%, BMW (доля спроса 8,4%), Kia (доля спроса 8,1%). Также в числе востребованных машин Lexus, Mercedes-Benz — доля спроса на данные авто составляет 7,4% и 7,3% соответственно.

По числу объявлений лидирующие позиции занимает Toyota — на данную марку приходится 15,4% предложений, на втором и третьем местах находятся Kia (10,8%) и BMW (6,6%).

«Toyota, BMW и Kia являются самыми востребованными брендами среди автомобилей с пробегом. Их суммарная доля в спросе превышает 40%. Это говорит о доверии покупателей к этим маркам», — подчеркнул директор направления «Автомобили с пробегом» на «Авито» Андрей Ковалев.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более чем на 71% вырос спрос на новые автомобили китайских марок. Одновременно с тем уровень предложения увеличился в 2,5 раза.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили
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