Toyota и BMW вошли в число самых продаваемых подержанных авто в Тюмени

Posted 14 декабря, 06:45
Published 14 декабря, 06:45
Modified 14 декабря, 06:47
Updated 14 декабря, 06:47
По информации аналитиков Авито Авто, в числе популярных у тюменцев марок Toyota с долей спроса 20,8%, BMW (доля спроса 8,4%), Kia (доля спроса 8,1%). Также в числе востребованных машин Lexus, Mercedes-Benz — доля спроса на данные авто составляет 7,4% и 7,3% соответственно.
По числу объявлений лидирующие позиции занимает Toyota — на данную марку приходится 15,4% предложений, на втором и третьем местах находятся Kia (10,8%) и BMW (6,6%).
«Toyota, BMW и Kia являются самыми востребованными брендами среди автомобилей с пробегом. Их суммарная доля в спросе превышает 40%. Это говорит о доверии покупателей к этим маркам», — подчеркнул директор направления «Автомобили с пробегом» на «Авито» Андрей Ковалев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более чем на 71% вырос спрос на новые автомобили китайских марок. Одновременно с тем уровень предложения увеличился в 2,5 раза.