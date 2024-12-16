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Posted 16 декабря, 07:27

Published 16 декабря, 07:27

Modified 16 декабря, 07:29

Updated 16 декабря, 07:29

Аренда квартир в Тюмени подорожала за месяц почти на 2%

Аренда квартир в Тюмени подорожала за месяц почти на 2%

16 декабря 2024, 07:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Средняя цена аренды однокомнатных квартир в областной столице составляет 26,9 тысячи рублей, двухкомнатных — 34,2 тысячи рублей.

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», стоимость аренды выросла за последний месяц практически во всех городах России. Самый большой рост ставок на однокомнатные квартиры был отмечен в Набережных Челнах (+18,2%), Орле (+18,1%), Кирове (+15,3%). Снижение уровня арендных ставок зафиксировано в Самаре (–9%), Чебоксарах (–8,4%), Махачкале (–7,4%). Средняя цена аренды «однушек» по России составила 27 тысяч рублей.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в 44 городах — самый большой рост арендных ставок отмечен в Орле (+14%), Омске (+13,2%), Курске (+12,5%). В число городов с наиболее снизившимися ценами вошли Самара (–10,6%), Владимир (–6,3%), Волжский (–6,1%). Средняя цена аренды двухкомнатных квартир в целом по стране составила 33,6 тысячи рублей.

Как поясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в настоящее время многие арендаторы вынуждены съезжать из съемного жилья из-за неподъемных арендных ставок.

«Сегодня мы наблюдаем на рынке „великое переселение“, из-за чего предложение арендных квартир выросло по сравнению с сентябрем на 30-50%. Одновременно с этим сократилось число дешевых объектов. В январе все успокоится. И, возможно, произойдет даже небольшое временное снижение ставок», — отметил Павел Луценко.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость стройматериалов выросла на 11%. В числе наиболее подорожавших товаров — лакокрасочные материалы. Цены на них взлетели на 37%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Квартиры#Аренда#Аренда жилья
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