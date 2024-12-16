Аренда квартир в Тюмени подорожала за месяц почти на 2%

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», стоимость аренды выросла за последний месяц практически во всех городах России. Самый большой рост ставок на однокомнатные квартиры был отмечен в Набережных Челнах (+18,2%), Орле (+18,1%), Кирове (+15,3%). Снижение уровня арендных ставок зафиксировано в Самаре (–9%), Чебоксарах (–8,4%), Махачкале (–7,4%). Средняя цена аренды «однушек» по России составила 27 тысяч рублей.