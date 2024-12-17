Люди аплодировали ногами и криком: тюменцев возмутил новогодний концерт в филармонии

Posted 17 декабря, 04:30
Published 17 декабря, 04:30
Modified 17 декабря, 04:32
Updated 17 декабря, 04:32
Выступление состоялось 15 декабря. В анонсе мероприятия было указано, что гостей ждут мелодии из любимых новогодних кинолент и показ фрагментов этих фильмов на большом экране.
«Вспомните те дорогие сердцу моменты, когда, затаив дыхание, вы собирались всей семьёй у экрана, чтобы посмотреть „Иронию судьбы или с лёгким паром“. Знакомые мелодии этого фильма становились фоном для праздничных приготовлений, наполняя дом уютом и теплом. А как вы смеялись до слёз над приключениями Кевина из фильма „Один дома“, переживая вместе с ним каждую забавную и трогательную ситуацию. Эти фильмы стали неотъемлемой частью наших новогодних традиций, а их музыка — саундтреком к самым тёплым и светлым воспоминаниям детства, юности, всей нашей жизни…», — было указано в афише.
Однако горожане ни музыку, ни показ новогодних кинолент на большом экране оценили — мероприятие вызвало разочарование.
«Сегодня был концерт " Мелодии нового года». Содержание, ужасный видеоряд не «соответствовали названию концерта. Назвали бы тогда уж „Саундтреки к зарубежным фильмам“. Люди аплодировали ногами и криком. Такого безобразия к празднику никто не ожидал. В фойе можно было услышать много чего в адрес устроителей. Настроение испорчено», — сообщила на странице Тюменской филармонии Любовь В.
«Посетили концерт „Мелодии нового года“… Это что-то с чем то… Музыка к зарубежным даже не новогодним фильмам… „Гладиатор“, „Индиана Джонс“, „Аватар“, „Пираты Карибского моря“, „Властелин колец“. Вы серьезно? Это они играли час… У нас что, нет наших фильмов? Нет нашей музыки? Мы пришли за настроением, за музыкой наших фильмов с детьми! Дети в ужасе от картинок, испугались этой резни из гладиатора. К оркестру претензий нет, играют великолепно. Претензии к организатору и руководителю…» — посетовала Елена С.
«Кто вообще собирал видеоряд? „Один дома“ — сцены насилия, ни одной ёлочки и главного героя, „Пираты Карибского моря“ — самые отвратные и противные сцены, „Властелин колец“ -больше 10 минут смотреть это и слушать было невозможно», — сообщила Юлия.
В Тюменской филармонии прокомментировали произошедший инцидент. С извинениями перед зрителями выступил художественный руководитель авторской программы Мока Рroject Михаил Топалиди.
«Программа концерта включала в себя саундтреки как из российских, так и из зарубежных фильмов. Эти саундтреки ранее уже исполнялись на наших новогодних концертах и были выбраны с учетом мнения наших слушателей. Да, не все выбранные мелодии являются новогодними, но согласно опросу наших слушателей, все они ассоциируются с Новым годом. Вопросы возникли у зрителей и к подобранному видеоряду. В связи с этим мы приняли решение пересмотреть программу и ее видеосопровождение», — сообщил Топалиди.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили практически все билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Его покажут в Тюменской филармонии 29 и 30 декабря.