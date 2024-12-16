nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 13:31

Published 16 декабря, 13:31

Modified 16 декабря, 13:33

Updated 16 декабря, 13:33

Красивые аксессуары на новогоднюю вечеринку для тюменок. Комментарий стилиста

Красивые аксессуары на новогоднюю вечеринку для тюменок. Комментарий стилиста

16 декабря 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменский тренд-аналитик Юлия Каравайцева рассказала, какие украшения подойдут для новогодней тусовки 2025. Тюменки не пожалеют, если обратят внимание на эту подборку аксессуаров.

По словам тюменского стилиста, в тренде сейчас лаконичные украшения, обтекаемые формы. Разного формата серьги со стразами, шейные украшения такого же типа, элегантные браслеты, обвивающие руку, минималистичные цепочки с кулоном.

При этом Юлия Каравайцева советует присмотреться к массивным и объемным серьгам, которые отлично впишутся в образ. Они подойдут и для платья с большим вырезом, и для закрытого наряда. Интересный вариант — арт-украшения. Чем причудливее, тем лучше.

— Я бы для Нового года предложила жемчуг, он очень благородно и празднично выглядит, тем более это классика. Также можно побаловаться украшениями с символикой 2025 года. Бренды активно выпускают серьги в форме змей, — поделилась с нами тюменский стилист.
Фото: 1MI

Чувственности и страсти образу могут добавить высокие перчатки. Однако в таком случае наряд должен быть с коротким рукавом. Для встречи Нового 2025 года можно рассмотреть модели со стразами, кружевом, отделкой перьями или металлическими нитями.

В моде также крупные, геометрические элементы на броши. Они подойдут для длинного платья, красиво будут смотреться на воротнике рубашки.

Чтобы выделиться на празднике, прекрасно подойдет подвеска со своим именем или именем самого близкого человека.

Прически на Новый год 2025: актуальные и оригинальные идеи для тюменок
Узнать подробнее

Ранее издание «Наш город» поделилось подборкой с интересными вариантами новогоднего маникюра для тюменок.

Читайте также:
Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилейВ Тюмени взлетел спрос на бьюти-услуги перед Новым годомВ Тюмени появилась площадь Города трудовой доблести
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Украшения#Стилист#Новый год 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика