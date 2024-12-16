Красивые аксессуары на новогоднюю вечеринку для тюменок. Комментарий стилиста

Posted 16 декабря, 13:31
Published 16 декабря, 13:31
Modified 16 декабря, 13:33
Updated 16 декабря, 13:33
По словам тюменского стилиста, в тренде сейчас лаконичные украшения, обтекаемые формы. Разного формата серьги со стразами, шейные украшения такого же типа, элегантные браслеты, обвивающие руку, минималистичные цепочки с кулоном.
При этом Юлия Каравайцева советует присмотреться к массивным и объемным серьгам, которые отлично впишутся в образ. Они подойдут и для платья с большим вырезом, и для закрытого наряда. Интересный вариант — арт-украшения. Чем причудливее, тем лучше.
— Я бы для Нового года предложила жемчуг, он очень благородно и празднично выглядит, тем более это классика. Также можно побаловаться украшениями с символикой 2025 года. Бренды активно выпускают серьги в форме змей, — поделилась с нами тюменский стилист.
Чувственности и страсти образу могут добавить высокие перчатки. Однако в таком случае наряд должен быть с коротким рукавом. Для встречи Нового 2025 года можно рассмотреть модели со стразами, кружевом, отделкой перьями или металлическими нитями.
В моде также крупные, геометрические элементы на броши. Они подойдут для длинного платья, красиво будут смотреться на воротнике рубашки.
Чтобы выделиться на празднике, прекрасно подойдет подвеска со своим именем или именем самого близкого человека.
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