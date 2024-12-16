Красивые аксессуары на новогоднюю вечеринку для тюменок. Комментарий стилиста

При этом Юлия Каравайцева советует присмотреться к массивным и объемным серьгам, которые отлично впишутся в образ. Они подойдут и для платья с большим вырезом, и для закрытого наряда. Интересный вариант — арт-украшения. Чем причудливее, тем лучше.