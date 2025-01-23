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Posted 23 января, 03:45

Published 23 января, 03:45

Modified 23 января, 03:50

Updated 23 января, 03:50

Тюменцы возмутились планами таксистов поднять цены

Тюменцы возмутились планами таксистов поднять цены

23 января 2025, 03:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Таксист
Жители Тюмени недовольны желанием таксистов увеличивать цены на поездки в морозные дни.

Часть таксистов отказалась выходить на работу в морозные дни из-за низких цен на поездки в одном из популярных агрегаторов. Те, кто возил пассажиров во время похолодания также заявили, что траты выросли из-за необходимости прогревать автомобиль и постоянно держать двигатель работающим.

Тюменцы возмутились планами поднять цены. Правда, некоторые согласились, что в условиях нынешних пробок и растущих цен на бензин повышение цен логично. Другие готовы вернуться к поездкам на автобусе, если стоимость услуги такси будут определять водители.

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«А машину им не обметать в метель?», «Таксисты зажрались», «Если водители сами будут определять цену, я лучше буду ездить на автобусе, там цена понятная. А в такси, когда водитель определяет сам, вообще ничего не понятно», «В тариф входит также время в пути. Учитывая безумные пробки…», «Постоянно недовольные пусть в другое место идут работать», — поделились мнением тюменцы.

Большинство горожан все-таки считают услуги такси дорогими и хотят платить меньше. Так самым популярным стал комментарий одного из интернет-пользователей: «А пассажиры хотят снижения цен».

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Один из тюменцев рассказал, что за год стоимость поездки в такси по одному и тому же маршруту выросла более чем на половину: со 170 до 260 рублей.

«Побольше чем инфляция на многие продукты. И что-то мне подсказывает, что и по другим маршрутам рост. Действительно ли таксистам жаловаться?» — задался вопросом интернет-пользователь.

Как писал «Наш Город», сразу после новогодних каникул водители такси в Тюмени отказались возвращаться к обычным тарифам. С пассажиров продолжали требовать оплату в двойном размере.

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