«Ведут себя, как черти»: таксист рассказал, почему тюменцы — худшие пассажиры

Например, если ребёнок испачкал кресло ботинками, то в других городах мамы сразу же протирают его салфеткой. А здесь они могут протереть только себя, а мне приходится всё убирать за ними.

Также в поездках дети часто едят печенье и йогурты, и после них на заднем сиденье могут остаться пятна и крошки