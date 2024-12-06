«Ведут себя, как черти»: таксист рассказал, почему тюменцы — худшие пассажиры

Posted 6 декабря, 07:34
Published 6 декабря, 07:34
Modified 6 декабря, 07:36
Updated 6 декабря, 07:36
Максим Васин в такси работает уже более 13 лет. За это время он успел повозить пассажиров по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Уфе, Сочи и другим городам страны. Водитель отмечает, что у клиентов в каждом городе «есть свои приколы», но с тюменцами работа у него не складывается.
«Некоторые себя ведут прям как черти. Будто это наказание за мои грехи. Причем это касается „эконома“. К пользователям „Комфорта“ претензий нет. Но чем ниже цена, тем выше требования. Еще и тут так любят понтоваться — требуют включить музыку, оскорбляют и демонстративно хлопают дверьми», — жалуется таксист.
В отличие от жителей других городов, которые обычно проявляют пассивную агрессию, тюменцы, по словам водителя, проявляют её открыто. Они неоднократно использовали нецензурную лексику в адрес водителя и даже пытались спровоцировать конфликт.
«Много тех, кто после посадки в салон без „здравствуйте“, сразу на „ты“ просит везти побыстрее. Потом начинают выяснять, почему я этой дорогой поехал, а не той, что нужно. И тут уже начинается… Иногда я отвечаю в аналогичной форме, но пару раз за это чуть не получил по щам», — делится таксист.
По мнению водителя, для тюменских пассажиров эконом-класса характерны следующие черты: они требуют особых условий для себя, любят хвастаться и унижать профессию таксиста, а также совершенно невежливы.
«Может, конечно, мне так с пассажирами не повезло, но это такой мрак», — говорит Васин.
Особенно водителю не понравилось обслуживать заказы по детскому тарифу. Методы тюменцев для воспитания и общения с ребенком таксист счел достаточно спорными. Он признался, что в других городах ни разу не сталкивался с мамочками, которые позволяют малышу кричать всю дорогу.
«Я в ужасе был. Ребенок плачет прям истошно, будто его режут. А она молчит. Я попросил как-то успокоить ребенка, но мне сказали не лезть. А мы ехали 40 минут! И все это время в машине стоял детский ор. Когда ребенок затихал, она ему: „Ну что, наорался?“ И все по-новой», — вспоминает поездку водитель.
Однако многие родители не следят за тем, чтобы их ребёнок не пачкал салон автомобиля. А если это всё же произошло, то не все спешат исправить ситуацию и убрать за малышом.
«Например, если ребёнок испачкал кресло ботинками, то в других городах мамы сразу же протирают его салфеткой. А здесь они могут протереть только себя, а мне приходится всё убирать за ними. Также в поездках дети часто едят печенье и йогурты, и после них на заднем сиденье могут остаться пятна и крошки», — негодует таксист.
Кроме того, водитель обратил внимание на то, что многие родители в Тюмени во время поездок включают детям мультфильмы на полную громкость, что может мешать водителю. Однако не все родители реагируют на просьбы сделать звук потише.
Однако и после завершения поездки страдания водителя не заканчиваются. Чаще чем от пассажиров из других городов ему прилетают жалобы и низкие оценки. Иногда их ставят те скандалисты, о которых рассказал водитель, а порою и те, с кем поездка прошла спокойно.
«Сел пассажир, мы поздоровались. Едем молча. Приехали — попрощались. Ставит одну звезду? Пишет, что водитель был невежлив и ему не понравилась машина. А бывает, что там целое сочинение напишут о том, что я чуть ли не всю семью пассажира обматерил. Я думаю, что так у вас скидки просят. Я с таким раньше не сталкивался», — говорит водитель.
Мы осмелились предположить, что, возможно, поведение таксиста сказывается на том, как с ним ведут себя тюменцы. Однако Васин уверен в том, что ничего плохого тюменцам он не сделал и в других городах на него так активно не жаловались. А потому он советует горожанам «быть проще — снять с головы корону» и уважительнее относиться к тем, кто работает в сфере обслуживания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что водители такси в Тюмени планируют провести акцию протеста против сервиса «Яндекс.Go». Они уже обсуждают план действий и координируют свои действия через Telegram-чаты.