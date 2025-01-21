Бизнесмен из Тюмени отсудил у владельца Hamster Kombat 2,5 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск тюменца к Эдуарду Гуриновичу, который обещал сделать из клиентов миллиардеров. Обучение в его авторской программе «Совет директоров» стоило 5 млн рублей. Истец Виктор Шкурский заплатил 2,5 млн рублей в качестве предоплаты, но никаких секретов успешного бизнеса ему так и не открыли.