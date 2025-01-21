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Posted 21 января, 10:46

Published 21 января, 10:46

Modified 21 января, 10:48

Updated 21 января, 10:48

Бизнесмен из Тюмени отсудил у владельца Hamster Kombat 2,5 млн рублей

Бизнесмен из Тюмени отсудил у владельца Hamster Kombat 2,5 млн рублей

21 января 2025, 10:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Тюменский предприниматель подал в суд на владельца «игры года» из-за его бизнес-курсов стоимостью в 5 млн рублей. Тюменец заплатил только половину суммы, и понял, что зря.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск тюменца к Эдуарду Гуриновичу, который обещал сделать из клиентов миллиардеров. Обучение в его авторской программе «Совет директоров» стоило 5 млн рублей. Истец Виктор Шкурский заплатил 2,5 млн рублей в качестве предоплаты, но никаких секретов успешного бизнеса ему так и не открыли.

Шкурский активно вел переписку в чате курсов, но так и не добился даже доступа к видеозаписям лекции. Сам Гуринович только провел презентацию.

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«На протяжении более чем двух месяцев участия в курсе заказчик не смог получить даже персональной стратегии развития. К составлению стратегии развития бизнеса, построению инвестиционных моделей и другого, в целях разработки которых истец и принял решение пройти курс, ответчик даже не приступил», — говорится в решении суда.

Суд встал на сторону истца и взяыскал с Гуриновича всю уплаченную ему сумму за так и не оказанные услуги.

Это не единственная неприятность для Эдуарда Гуриновича с начала года. Связанную с игрой Hamster Kombat спотовую пару HMSTR/EUR исключают из листинга на криптобирже Bybit из-за низкой ликвидности.

В сентябре соцсети взорвались гневными постами во всех регионах России. Игроки в Hamster Combat оказались разочарованы суммами выплат на «тапание хомяка». Такое настроение царило по всему миру.

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