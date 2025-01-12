Больше на волонтерство похоже: тюменские таксисты жалуются на низкие заработки

Posted 12 января, 11:38
Published 12 января, 11:38
Modified 12 января, 11:40
Updated 12 января, 11:40
«Во время новогодних праздников еще можно было что-то заработать: агрегатор давал повышенные коэффициенты на поездки несколько дней подряд. Теперь же надбавки и коэффициенты действуют только в часы пик. Но из-за огромных пробок на дорогах в это время заработать много не получается», — рассказал Ура.Ру один из водителей такси.
Также водители посетовали, что между некоторыми заказами теперь время ожидания составляет практически час.
«Больше на волонтерство похоже», — отметили таксисты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром на перекрестке улиц Пермякова и Широтной произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №65 и легкового автомобиля Kia. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на «встречку».