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Posted 12 января, 11:38

Published 12 января, 11:38

Modified 12 января, 11:40

Updated 12 января, 11:40

Тюменские таксисты «Яндекс. Go» жалуются на низкие заработки

Больше на волонтерство похоже: тюменские таксисты жалуются на низкие заработки

12 января 2025, 11:38
Фото: 1MI.

Тюменские таксисты «Яндекс. Go» жалуются на низкие заработки

По словам водителей службы «Яндекс. Go», после Нового года агрегатор перестал давать повышенные коэффициенты и надбавки, вследствие чего размеры заработка существенно сократились.
«Во время новогодних праздников еще можно было что-то заработать: агрегатор давал повышенные коэффициенты на поездки несколько дней подряд. Теперь же надбавки и коэффициенты действуют только в часы пик. Но из-за огромных пробок на дорогах в это время заработать много не получается», — рассказал Ура.Ру один из водителей такси.

Также водители посетовали, что между некоторыми заказами теперь время ожидания составляет практически час.

«Больше на волонтерство похоже», — отметили таксисты.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром на перекрестке улиц Пермякова и Широтной произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №65 и легкового автомобиля Kia. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на «встречку».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Такси
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