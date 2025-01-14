До Кольцово с ветерком: из Тюмени в аэропорт Екатеринбурга пустили быстрый автобус

А вот житель Тюменской области Валерий, который работает вахтовым методом, считает, что новый маршрут будет популярным. Сам Валерий рассказал, что часто бывает в Кольцово, когда с женой и ребенком отправляется в отпуск. Ездить поездом ему с семьей неудобно, и бросать машину на стоянке в Екатеринбурге не нравится. Поэтому он был, рад узнав о новом маршруте.