До Кольцово с ветерком: из Тюмени в аэропорт Екатеринбурга пустили быстрый автобус

Posted 14 января, 09:10
Published 14 января, 09:10
Modified 14 января, 09:16
Updated 14 января, 09:16
Многие тюменцы выбирают одиночные рейсы или покупают туры с вылетом из Екатеринбурга. Чаще всего путешественники просили знакомых или выбирали такси, чтобы добраться до аэропорта Кольцово к нужному часу. Тюменский автовокзал запустил прямой автобусный рейс.
Тюменцам и гостям города предлагают маршрут с заходом в Кольцово и конечной остановкой на «Южном» автовокзале в черте Екатеринбурга. По пути предусмотрены семь остановок, с которых автобус может забрать жителей Мальцево, Тугулыма, Талицы, Пышмы, Камышлова, Боглановича, Белоярского. От автовокзала в Тюмени до Кольцово в Свердловской области можно доехать за 1679 рублей, а поездка до Екатеринбурга обойдется в 1829 рублей.
Поездка по этому маршруту пока доступна только по средам и пятницам. Дорога занимает чуть более шести часов. Пассажирам обещают все удобства, чтобы скрасить долгое время в пути.
Автобусы оборудованы системой кондиционирования и отопления, причем, каждый пассажир может настроить поступление воздуха под свои нужды. Также у каждого в салоне будет доступ к подсветке и розетке.
Первые путешественники уже оставили отзывы на сайте сервиса по продаже билетов unitiki.com. Автобусный рейс получил оценку в 10 баллов. Пассажира отметили пунктуальность и вежливость водителей, комфорт в пути.
«Точно по расписанию. Всем рекомендую», «Понравилось все», «Огромное спасибо водителю за хорошее отношение к пассажирам, за внимание. Я в первый раз ехала, растерялась», — написали интернет-пользователи.
Администрация тюменского автовокзала не берется прогнозировать популярность нового маршрута. Инициатива его создания принадлежит перевозчику, который сам вышел на руководство и предложил свои услуги. Начальник производственно-эксплуатационного отдела Ираида Евстратова отметила, что автовокзал сейчас работает на тех, у кого нет своего транспорта. Остальные добираются, куда им нужно, своим ходом.
«Посмотрим: накатает, значит, накатает. Мы не имеем права отказать, если перевозчик вышел с инициативой. Мы сейчас работаем как социальный транспорт, с 2010 года поток пассажиров упал вдвое», — рассказала она.
А вот житель Тюменской области Валерий, который работает вахтовым методом, считает, что новый маршрут будет популярным. Сам Валерий рассказал, что часто бывает в Кольцово, когда с женой и ребенком отправляется в отпуск. Ездить поездом ему с семьей неудобно, и бросать машину на стоянке в Екатеринбурге не нравится. Поэтому он был, рад узнав о новом маршруте.
«В отпуск — самое то. Мы любим летать вечером, чтобы в самолете спать. Автобус довезет до дверей аэровокзала, и не придется долго сидеть в зале ожидания», — сказал Валерий.
Альтернативой автобусу может стать поезд. Не придется подстраивать поездку по график работы автовокзала, потому что пассажирские составы от Тюмени до Екатеринбурга ходят каждый день. Главный плюс такого путешествия — возможность полежать, ведь время в пути составит от 4 часов 32 минут до 6 часов 33 минут. Дольше всех, конечно, идет пригородный поезд, в котором придется сидеть всю дорогу.
Дешевле всего обойдется билет на боковое нижнее место у туалета в плацкартном вагоне — 1295 рублей, обычное место — около 1968 рублей. В купе можно доехать до Екатеринбурга за 3236 рублей на верхнем месте и за 4383 рубля на нижнем.
При таком способе путешествия есть нюанс: поезд доставит вас только до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. До аэропорта придется добираться на автомобильном транспорте. Или выбирать подходящий автобусный маршрут, или брать такси, которое обойдется примерно в 700 рублей. Также с привокзальной площади можно уехать на «аэроэкспрессе» примерно за 200 рублей с человека без учета багажа. Эти автобусы уходят по собственному расписанию, которое меняется в зависимости от сезона.
Службы такси предлагают с комфортом и ветерком домчать тюменцев до Кольцово в среднем за 4 часа и 20 минут. Мы узнали уровень цен в самых популярных службах. Размер оплаты как раз зависит от степени комфорта. Поездка в автомобиле эконом-класса сервиса Яндекс.Go обойдется в 10590 рублей. Любителям стандарта «комфорт +» придется выложить 12249 рублей.
Сервис «Максим» согласен предоставить автомобиль и водителя для поездки в аэропорт Екатеринбурга за 8665 рублей. Время в пути, предположительно, составит около пяти часов.
Пунктом отправления для всех поездок выбран автовокзал Тюмени. Главным плюсом этого способа путешествий, конечно, является независимость от любых условий помимо собственного графика и желания.
Те, кто хочет максимально быстро добраться из Тюмени в Екатеринбург, выбирают самолет. Сегодня минимальная стоимость перелета составляет 3295 рублей, и всего за неделю билеты подорожали почти на тысячу рублей.