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Posted 14 января, 09:10

Published 14 января, 09:10

Modified 14 января, 09:16

Updated 14 января, 09:16

Между Тюменью и аэропортом Екатеринбурга пустили новый быстрый автобус

До Кольцово с ветерком: из Тюмени в аэропорт Екатеринбурга пустили быстрый автобус

14 января 2025, 09:10
Фото: 1MI.

Между Тюменью и аэропортом Екатеринбурга пустили новый быстрый автобус

Тюменцы теперь могут доехать до аэропорта Кольцово без вызова такси. Между Тюменью и Екатеринбургом ввели новый автобусный маршрут.

Многие тюменцы выбирают одиночные рейсы или покупают туры с вылетом из Екатеринбурга. Чаще всего путешественники просили знакомых или выбирали такси, чтобы добраться до аэропорта Кольцово к нужному часу. Тюменский автовокзал запустил прямой автобусный рейс.

Куда увезут и за сколько?

Тюменцам и гостям города предлагают маршрут с заходом в Кольцово и конечной остановкой на «Южном» автовокзале в черте Екатеринбурга. По пути предусмотрены семь остановок, с которых автобус может забрать жителей Мальцево, Тугулыма, Талицы, Пышмы, Камышлова, Боглановича, Белоярского. От автовокзала в Тюмени до Кольцово в Свердловской области можно доехать за 1679 рублей, а поездка до Екатеринбурга обойдется в 1829 рублей.

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Поездка по этому маршруту пока доступна только по средам и пятницам. Дорога занимает чуть более шести часов. Пассажирам обещают все удобства, чтобы скрасить долгое время в пути.

Автобусы оборудованы системой кондиционирования и отопления, причем, каждый пассажир может настроить поступление воздуха под свои нужды. Также у каждого в салоне будет доступ к подсветке и розетке.

Первые путешественники уже оставили отзывы на сайте сервиса по продаже билетов unitiki.com. Автобусный рейс получил оценку в 10 баллов. Пассажира отметили пунктуальность и вежливость водителей, комфорт в пути.

«Точно по расписанию. Всем рекомендую», «Понравилось все», «Огромное спасибо водителю за хорошее отношение к пассажирам, за внимание. Я в первый раз ехала, растерялась», — написали интернет-пользователи.

«Посмотрим, как накатает»

Администрация тюменского автовокзала не берется прогнозировать популярность нового маршрута. Инициатива его создания принадлежит перевозчику, который сам вышел на руководство и предложил свои услуги. Начальник производственно-эксплуатационного отдела Ираида Евстратова отметила, что автовокзал сейчас работает на тех, у кого нет своего транспорта. Остальные добираются, куда им нужно, своим ходом.

«Посмотрим: накатает, значит, накатает. Мы не имеем права отказать, если перевозчик вышел с инициативой. Мы сейчас работаем как социальный транспорт, с 2010 года поток пассажиров упал вдвое», — рассказала она.

А вот житель Тюменской области Валерий, который работает вахтовым методом, считает, что новый маршрут будет популярным. Сам Валерий рассказал, что часто бывает в Кольцово, когда с женой и ребенком отправляется в отпуск. Ездить поездом ему с семьей неудобно, и бросать машину на стоянке в Екатеринбурге не нравится. Поэтому он был, рад узнав о новом маршруте.

«В отпуск — самое то. Мы любим летать вечером, чтобы в самолете спать. Автобус довезет до дверей аэровокзала, и не придется долго сидеть в зале ожидания», — сказал Валерий.

Туда же — под стук колес по рельсам

Альтернативой автобусу может стать поезд. Не придется подстраивать поездку по график работы автовокзала, потому что пассажирские составы от Тюмени до Екатеринбурга ходят каждый день. Главный плюс такого путешествия — возможность полежать, ведь время в пути составит от 4 часов 32 минут до 6 часов 33 минут. Дольше всех, конечно, идет пригородный поезд, в котором придется сидеть всю дорогу.

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Дешевле всего обойдется билет на боковое нижнее место у туалета в плацкартном вагоне — 1295 рублей, обычное место — около 1968 рублей. В купе можно доехать до Екатеринбурга за 3236 рублей на верхнем месте и за 4383 рубля на нижнем.

При таком способе путешествия есть нюанс: поезд доставит вас только до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. До аэропорта придется добираться на автомобильном транспорте. Или выбирать подходящий автобусный маршрут, или брать такси, которое обойдется примерно в 700 рублей. Также с привокзальной площади можно уехать на «аэроэкспрессе» примерно за 200 рублей с человека без учета багажа. Эти автобусы уходят по собственному расписанию, которое меняется в зависимости от сезона.

Или за 12000 рублей

Службы такси предлагают с комфортом и ветерком домчать тюменцев до Кольцово в среднем за 4 часа и 20 минут. Мы узнали уровень цен в самых популярных службах. Размер оплаты как раз зависит от степени комфорта. Поездка в автомобиле эконом-класса сервиса Яндекс.Go обойдется в 10590 рублей. Любителям стандарта «комфорт +» придется выложить 12249 рублей.

Сервис «Максим» согласен предоставить автомобиль и водителя для поездки в аэропорт Екатеринбурга за 8665 рублей. Время в пути, предположительно, составит около пяти часов.

Пунктом отправления для всех поездок выбран автовокзал Тюмени. Главным плюсом этого способа путешествий, конечно, является независимость от любых условий помимо собственного графика и желания.

Те, кто хочет максимально быстро добраться из Тюмени в Екатеринбург, выбирают самолет. Сегодня минимальная стоимость перелета составляет 3295 рублей, и всего за неделю билеты подорожали почти на тысячу рублей.

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