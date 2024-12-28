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Posted 28 декабря, 08:05

Published 28 декабря, 08:05

Modified 28 декабря, 08:07

Updated 28 декабря, 08:07

Тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря.

«К чему нам эти пьяные рожи»: тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря

28 декабря 2024, 08:05
Фото: 1MI. Тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря.

Тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря

Сюжет
Таксист
Когда наступает новогодняя ночь, для большинства людей это момент веселья, отдыха и встречи с друзьями и близкими. Но вот для таксистов всё не так однозначно. Пока кто-то устраивает пир и встречает наступление нового года с бокалом шампанского, таксисты думают «работать или не работать?».

Когда «работать» становится пыткой

Представьте себе такую картину: на улице метель, мороз, а на горизонте уже виднеются огоньки новогоднего салюта. Время — 23:50. Водитель такси, уставший от трудового дня, готовится встать в пробку на центральной площади города, размышляя о том, что ему принесет следующий час.

«Наверное, я всё-таки не буду работать», — думает он, но тут же вспоминает, что в это время не так просто будет найти нормальных пассажиров. Скорее всего, их будут «оттаскивать» от других машин, как только они выйдут из ресторана, где весело отмечают Новый год, и начнут заказывать такси.

Но, с другой стороны, как же завидные пассажиры, которые почему-то всегда находят «свою» машину и еще и могут оставить чаевые в честь праздника?

«Вот тут-то и начинается размышление: „может быть, не стоит вообще выезжать?“ Все понимают, что на Новый год будет просто куча людей, которые не знают, что делать с собственными эмоциями, а тем более с непредсказуемым состоянием. Вот как в этот момент быть уверенным, что твою машину не загонят на непроходимые дороги, а тебе не придется расшаркиваться перед каким-то экстремальным пассажиром?», — рассуждает таксист Егор Стражев.

Он признается, что сейчас многие таксисты Тюмени думают о том, чтобы не выходить на работу в новогоднюю ночь и провести ее спокойно в кругу семьи. К тому же такая рабочая ночь может оказаться неприятной и даже опасной.

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Слишком пьяные и веселые

Большинство таксистов, если они решат работать в новогоднюю ночь, прекрасно понимают, что время — это деньги. Но не всегда деньги стоит нервов и здоровья. Количество спиртных напитков в организме пассажиров, мягко говоря, часто оставляет желать лучшего. Одни убаюкивают свои страдания, другие — сбивают с толку всевозможными просьбами и глупыми историями, а третьи — вообще не понимают, где находятся.

«Всегда есть риск появление оливье на заднем сидении. Только не в его первозданном виде. Есть риск, что кто-то поймает „белку“ и с тобой начнут выяснять отношения или драться. Есть и риск того, что кто-то начнет голову высовывать из салона… Опасностей слишком много», — говорит таксист.

К тому же некоторые пассажиры, заказывая эконом, считают, что они в такси бизнес-класса. А потому они требуют включить им нужную песню, да погромче. Пассажиры могут начать орать эти песни на весь салон и начать раскачивать его своими неспокойными телами.

«Ну вот и зачем мне эти пьяные рожи. Иногда аж противно, честное слово», — отмечает таксист.
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Почему таксисты решают не работать на Новый год?

Итак, почему таксисты вдруг решают, что новогодняя ночь — это не их время? Вопросов на самом деле много, но самым основным является безопасность. Представьте себе ситуацию: вы — таксист, и вдруг к вам в машину садится группа людей, очевидно весело отмечающих праздник. Ваши пассажиры веселятся, а вы невольно становитесь их слушателем и актёром на заднем плане. Порой не всегда можно предсказать, как поведение пассажиров скажется на вашем маршруте.

«Речь даже не о том, чтобы попасть в неприятную ситуацию, а о тех моментах, когда вам просто не дают нормально работать. Кто захочет бороться с пьяными компаниями, постоянно меняющими адрес или вообще забывающими куда ехать?», — говорит Стражев.

Сомнения перед Новым годом возникают у большинства таксистов. Они спрашивают себя, готовы ли они к ночным приключениям, где зачастую не нужно ждать заказов, а надо быть готовым к «сюрпризам». Не говоря уже о том, что надо соблюдать правила безопасности в условиях ночных улиц, занятых всем, от фейерверков до автомобилей.

Водители признаются, что даже повышенная оплата в новогоднюю ночь не может компенсировать тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться водителем. А потому не исключено, что ночью 31-го декабря найти такси будет не так уж просто.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что каждый пятый житель Тюмени признался, что в новогоднюю ночь его раздражает обилие салютов и фейерверков. По словам горожан, запускать фейерверки начинают за несколько часов до наступления Нового года, а продолжаются они до самого утра.

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