«К чему нам эти пьяные рожи»: тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря

Posted 28 декабря, 08:05
Published 28 декабря, 08:05
Modified 28 декабря, 08:07
Updated 28 декабря, 08:07
Представьте себе такую картину: на улице метель, мороз, а на горизонте уже виднеются огоньки новогоднего салюта. Время — 23:50. Водитель такси, уставший от трудового дня, готовится встать в пробку на центральной площади города, размышляя о том, что ему принесет следующий час.
«Наверное, я всё-таки не буду работать», — думает он, но тут же вспоминает, что в это время не так просто будет найти нормальных пассажиров. Скорее всего, их будут «оттаскивать» от других машин, как только они выйдут из ресторана, где весело отмечают Новый год, и начнут заказывать такси.
Но, с другой стороны, как же завидные пассажиры, которые почему-то всегда находят «свою» машину и еще и могут оставить чаевые в честь праздника?
«Вот тут-то и начинается размышление: „может быть, не стоит вообще выезжать?“ Все понимают, что на Новый год будет просто куча людей, которые не знают, что делать с собственными эмоциями, а тем более с непредсказуемым состоянием. Вот как в этот момент быть уверенным, что твою машину не загонят на непроходимые дороги, а тебе не придется расшаркиваться перед каким-то экстремальным пассажиром?», — рассуждает таксист Егор Стражев.
Он признается, что сейчас многие таксисты Тюмени думают о том, чтобы не выходить на работу в новогоднюю ночь и провести ее спокойно в кругу семьи. К тому же такая рабочая ночь может оказаться неприятной и даже опасной.
Большинство таксистов, если они решат работать в новогоднюю ночь, прекрасно понимают, что время — это деньги. Но не всегда деньги стоит нервов и здоровья. Количество спиртных напитков в организме пассажиров, мягко говоря, часто оставляет желать лучшего. Одни убаюкивают свои страдания, другие — сбивают с толку всевозможными просьбами и глупыми историями, а третьи — вообще не понимают, где находятся.
«Всегда есть риск появление оливье на заднем сидении. Только не в его первозданном виде. Есть риск, что кто-то поймает „белку“ и с тобой начнут выяснять отношения или драться. Есть и риск того, что кто-то начнет голову высовывать из салона… Опасностей слишком много», — говорит таксист.
К тому же некоторые пассажиры, заказывая эконом, считают, что они в такси бизнес-класса. А потому они требуют включить им нужную песню, да погромче. Пассажиры могут начать орать эти песни на весь салон и начать раскачивать его своими неспокойными телами.
«Ну вот и зачем мне эти пьяные рожи. Иногда аж противно, честное слово», — отмечает таксист.
Итак, почему таксисты вдруг решают, что новогодняя ночь — это не их время? Вопросов на самом деле много, но самым основным является безопасность. Представьте себе ситуацию: вы — таксист, и вдруг к вам в машину садится группа людей, очевидно весело отмечающих праздник. Ваши пассажиры веселятся, а вы невольно становитесь их слушателем и актёром на заднем плане. Порой не всегда можно предсказать, как поведение пассажиров скажется на вашем маршруте.
«Речь даже не о том, чтобы попасть в неприятную ситуацию, а о тех моментах, когда вам просто не дают нормально работать. Кто захочет бороться с пьяными компаниями, постоянно меняющими адрес или вообще забывающими куда ехать?», — говорит Стражев.
Сомнения перед Новым годом возникают у большинства таксистов. Они спрашивают себя, готовы ли они к ночным приключениям, где зачастую не нужно ждать заказов, а надо быть готовым к «сюрпризам». Не говоря уже о том, что надо соблюдать правила безопасности в условиях ночных улиц, занятых всем, от фейерверков до автомобилей.
Водители признаются, что даже повышенная оплата в новогоднюю ночь не может компенсировать тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться водителем. А потому не исключено, что ночью 31-го декабря найти такси будет не так уж просто.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что каждый пятый житель Тюмени признался, что в новогоднюю ночь его раздражает обилие салютов и фейерверков. По словам горожан, запускать фейерверки начинают за несколько часов до наступления Нового года, а продолжаются они до самого утра.