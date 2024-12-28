«К чему нам эти пьяные рожи»: тюменские таксисты могут отказаться работать 31 декабря

Итак, почему таксисты вдруг решают, что новогодняя ночь — это не их время? Вопросов на самом деле много, но самым основным является безопасность. Представьте себе ситуацию: вы — таксист, и вдруг к вам в машину садится группа людей, очевидно весело отмечающих праздник. Ваши пассажиры веселятся, а вы невольно становитесь их слушателем и актёром на заднем плане. Порой не всегда можно предсказать, как поведение пассажиров скажется на вашем маршруте.