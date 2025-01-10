Таксисты в Тюмени не хотят отменять двойные тарифы

Posted 10 января, 03:34
Published 10 января, 03:34
Modified 10 января, 03:36
Updated 10 января, 03:36
Большая часть любителей праздничных тарифов — частные извозчики, которые самостоятельно находят клиентов. Они жалуются на дорогой бензин и не планируют менять ценовую политику в отношении поездок.
«Речь идет о так называемых „бомбилах“, которые не сотрудничают с агрегаторами. Многие продолжают возить пассажиров по двойному тарифу. Я разговаривал с одним, он ответил, что праздники закончились, а рост цен на бензин — нет», — рассказал источник порталу URA.RU.
По его словам, частные извозчики не намерены отказываться от двойных тарифов, чтобы не работать себе с убыток.
Как писал «Наш Город», за год поездки в такси в Тюменской области подорожали на 10-30%. Специалисты спрогнозировали сохранение тенденции на рост цен в 2025 году.