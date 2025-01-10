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Posted 10 января, 03:34

Published 10 января, 03:34

Modified 10 января, 03:36

Updated 10 января, 03:36

Таксисты в Тюмени не хотят отменять двойные тарифы

Таксисты в Тюмени не хотят отменять двойные тарифы

10 января 2025, 03:34
Фото: 1MI.
Водители такси в Тюмени отказались возвращаться к обычным тарифам после праздников. С пассажиров по-прежнему требуют оплату в двойном размере.

Большая часть любителей праздничных тарифов — частные извозчики, которые самостоятельно находят клиентов. Они жалуются на дорогой бензин и не планируют менять ценовую политику в отношении поездок.

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«Речь идет о так называемых „бомбилах“, которые не сотрудничают с агрегаторами. Многие продолжают возить пассажиров по двойному тарифу. Я разговаривал с одним, он ответил, что праздники закончились, а рост цен на бензин — нет», — рассказал источник порталу URA.RU.

По его словам, частные извозчики не намерены отказываться от двойных тарифов, чтобы не работать себе с убыток.

Как писал «Наш Город», за год поездки в такси в Тюменской области подорожали на 10-30%. Специалисты спрогнозировали сохранение тенденции на рост цен в 2025 году.

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