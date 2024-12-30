Цены вырастут в 2 раза: как сэкономить на поездках в такси в Новый год

Posted 30 декабря, 10:44
Published 30 декабря, 10:44
Modified 30 декабря, 10:46
Updated 30 декабря, 10:46
По словам специалистов Общественного Совета по развитию такси, рост стоимости на услуги такси наблюдается на протяжении последних семи дней.
Между тем, в сервисе такси «Яндекс Go» отмечают, что базовый тариф за 1 км и 1 минуту перед Новым годом не изменился. Однако на подорожание поездок влияют спрос, наличие свободных авто на линии и погодные условия.
В праздничную ночь 31 декабря выгоднее заказывать такси до 20:00 или после 22:00. 1 января — с 08:00 до 11:00. В это время на линии находится достаточное число водителей. В ближе к полудню многие из них едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00», — пояснили РБК Тюмени в «Яндекс Go».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты рассказали, в какое время в новогоднюю ночь лучше всего выходить на линию с целью заработать больше денег.