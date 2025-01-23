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Posted 23 января, 12:19

Published 23 января, 12:19

Modified 23 января, 12:27

Updated 23 января, 12:27

В массовом ДТП в Тюмени столкнулись сразу восемь машин

Масштаб поражает. В массовом ДТП в Тюмени столкнулись сразу восемь машин

23 января 2025, 12:19
Фото: 1MI.

В массовом ДТП в Тюмени столкнулись сразу восемь машин

Сюжет
ДТП
Сегодня на улице Монтажников в Тюмени произошло по-настоящему массовое ДТП. В аварию попали сразу 8 машин, они собрались в вереницу авто, стоящих на аварийной сигнализации.

Как рассказали очевидцы, на дороге собралось сразу восемь машин, стоящих на аварийке друг за другом, поэтому очевидцы решили, что авария одна на все авто сразу. Однако прояснить ситуацию успели в областной Госавтоинспекции, как выяснилось, на участке произошло сразу несколько локальных ДТП, которые создали иллюзию масштабности.

«Изначально там произошло столкновение трех автомобилей, в котором пострадал один человек. Но так совпало, что рядом произошли еще аварии. Поэтому со стороны могло показаться, что действительно врезались друг в друга восемь машин. Но это не так», — рассказали госавтоинспекторы порталу URA.RU.

Обстоятельства о причинах всех ДТП уточняется, равно как и информация о других пострадавших.

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Видео: ЧС Тюмень.

Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени пассажирский автобус переехал ногу восьмилетнего ребенка.

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