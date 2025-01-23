Масштаб поражает. В массовом ДТП в Тюмени столкнулись сразу восемь машин

Posted 23 января, 12:19
Published 23 января, 12:19
Modified 23 января, 12:27
Updated 23 января, 12:27
Как рассказали очевидцы, на дороге собралось сразу восемь машин, стоящих на аварийке друг за другом, поэтому очевидцы решили, что авария одна на все авто сразу. Однако прояснить ситуацию успели в областной Госавтоинспекции, как выяснилось, на участке произошло сразу несколько локальных ДТП, которые создали иллюзию масштабности.
«Изначально там произошло столкновение трех автомобилей, в котором пострадал один человек. Но так совпало, что рядом произошли еще аварии. Поэтому со стороны могло показаться, что действительно врезались друг в друга восемь машин. Но это не так», — рассказали госавтоинспекторы порталу URA.RU.
Обстоятельства о причинах всех ДТП уточняется, равно как и информация о других пострадавших.
Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени пассажирский автобус переехал ногу восьмилетнего ребенка.