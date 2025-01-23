Масштаб поражает. В массовом ДТП в Тюмени столкнулись сразу восемь машин

Как рассказали очевидцы, на дороге собралось сразу восемь машин, стоящих на аварийке друг за другом, поэтому очевидцы решили, что авария одна на все авто сразу. Однако прояснить ситуацию успели в областной Госавтоинспекции, как выяснилось, на участке произошло сразу несколько локальных ДТП, которые создали иллюзию масштабности.