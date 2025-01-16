В центре Тюмени пассажирский автобус переехал ногу восьмилетнего ребенка

Posted 16 января, 10:59
Published 16 января, 10:59
Modified 16 января, 12:14
Updated 16 января, 12:14
Как рассказали в областном УГИБДД, ребенок находился на остановке общественного транспорта в компании других детей, во время подъезда к остановке автобуса ребенок и попал под колеса. Сам ли он упал или его толкнули сверстники — выясняется.
В результате ногу ребенка затянуло под колеса автобуса. Травма при этом несерьезная. Ребенок получил ушиб, госпитализация ему не потребовалась.
Известно, что автобусом управлял водитель с двадцатилетним стажем, на месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о том, что на тюменской трассе в ДТП погиб человек.