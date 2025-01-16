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Posted 16 января, 10:59

Published 16 января, 10:59

Modified 16 января, 12:14

Updated 16 января, 12:14

В центре Тюмени пассажирский автобус переехал ногу восьмилетнего ребенка

В центре Тюмени пассажирский автобус переехал ногу восьмилетнего ребенка

16 января 2025, 10:59
Фото: 1MI.

В центре Тюмени пассажирский автобус переехал ногу восьмилетнего ребенка

Сюжет
ДТП
В Тюмени сегодня произошло жуткое ДТП, под колеса автобуса попал восьмилетний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм и летального исхода.

Как рассказали в областном УГИБДД, ребенок находился на остановке общественного транспорта в компании других детей, во время подъезда к остановке автобуса ребенок и попал под колеса. Сам ли он упал или его толкнули сверстники — выясняется.

В результате ногу ребенка затянуло под колеса автобуса. Травма при этом несерьезная. Ребенок получил ушиб, госпитализация ему не потребовалась.

Видео: ГИБДД по Тюменской области.

Известно, что автобусом управлял водитель с двадцатилетним стажем, на месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что на тюменской трассе в ДТП погиб человек.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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