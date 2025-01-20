Кофе в Тюмени в 2025 году подорожает почти на треть

На цену влияют два основных фактора: стоимость на кофейной бирже и курс доллара. А на биржевой цене сказывается неурожай из-за плохой погоды: запасы сертифицированного кофе в мире упали ниже 200 тыс. мешков при том, что запас в миллион мешков уже считается дефицитом.