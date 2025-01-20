Кофе в Тюмени в 2025 году подорожает почти на треть

Posted 20 января, 03:28
Published 20 января, 03:28
Modified 20 января, 03:30
Updated 20 января, 03:30
Средняя цена за 250 г молотого кофе популярной категории выросла на 14%, с 350 до 400 рублей. Зерновой кофе премиум-класса подорожал с 1500 до 1800 рублей за килограмм. В среднем по рынку цены выросли на 30%.
На цену влияют два основных фактора: стоимость на кофейной бирже и курс доллара. А на биржевой цене сказывается неурожай из-за плохой погоды: запасы сертифицированного кофе в мире упали ниже 200 тыс. мешков при том, что запас в миллион мешков уже считается дефицитом.
Эксперты уверены, что дефицит кофе россиянам не грозит, но и ждать снижения цен в ближайшее время не стоит. Многие называют цифру в 30%, говоря об уровне подорожания.
«Прогнозы указывают на рост цен в первом полугодии. Во втором полугодии ожидается стабилизация ситуации, что может привести к замедлению роста цен или даже к их снижению, если урожай в странах-производителях восстановится и валютный курс стабилизируется», — пояснила представитель интернет-магазина Tasty Coffee Екатерина Горина РБК Тюмень.
Ранее тюменское заведение, открывшееся как кофейня, исключило кофе из меню, поскольку себестоимость чашки кофе подскочила до 500-600 рублей за кружку.