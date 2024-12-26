Тюменская кофейня перестала подавать кофе — цена подскочила до 500 рублей

Posted 26 декабря, 04:19
Published 26 декабря, 04:19
Modified 26 декабря, 04:21
Updated 26 декабря, 04:21
В веганском кафе «Твоя культура» перестали предлагать гостям кофе, потому что себестоимость напитка составила 500-600 рублей за кружку. За четыре года аренда кофемашины, зерна Спешиалти кофе и растительное молоко выросли в цене примерно в 2,5 раза.
Основательница заведения Виктория Южанина отметила, что рекордный рост биржевых цен на кофе пока ударил в основном по специализированным заведениям. По ее мнению, реакция пойдет по цепочке дальше: в классические заведения и кофейные сети.
Сеть «Максим» старается сдерживать цены на уровне общегородских. Холдинг договорился с поставщиками о заморозке цен в следующем квартале. Классические кофейни имеют более широкий люфт для формирования цены, поскольку могут выбрать разные виды молока и обжарки кофе. Для растительного молока подходит кофе лишь некоторых способов обжарки, пишет DK.RU.
По итогам сентября аналитики отметили скачок цен на кофе в тюменском общепите. Средняя цена чашки кофе выросла до 199 рублей, хотя в сентябре самый дорогой капучино можно было выпить за 168 рублей.