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Posted 17 января, 11:38

Published 17 января, 11:38

Modified 17 января, 12:17

Updated 17 января, 12:17

В Тюмени вывели новую породу рыбы

В Тюмени вывели новую породу рыбы

17 января 2025, 11:38
Фото: 1MI.
Новую породу рыбы вывели в тюменском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Уточняется, что специалисты скрестили пелядь и нельму.

По информации агропромышленного портала «АгроXXI», в тюменском филиале научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии успешно вывели новую породу рыбы. Ученые скрестили пелядь и нельму.

Финальная стадия научно-экспериментального выращивания гибрида на данный момент завершена. Рыба получила название пелнел. Вид продемонстрировал увеличение массы на 48 процентов, что позволило ему обойти пелчира, который представляет собой гибрид пеляди и чира.

Данный гибрид панируют использовать в пастбищном разведении сиговых.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюмени отказались от идеи устанавливать теплые остановочные комплексы за счет средств из городского бюджета.

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