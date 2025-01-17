В Тюмени вывели новую породу рыбы

Posted 17 января, 11:38
Published 17 января, 11:38
Modified 17 января, 12:17
Updated 17 января, 12:17
По информации агропромышленного портала «АгроXXI», в тюменском филиале научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии успешно вывели новую породу рыбы. Ученые скрестили пелядь и нельму.
Финальная стадия научно-экспериментального выращивания гибрида на данный момент завершена. Рыба получила название пелнел. Вид продемонстрировал увеличение массы на 48 процентов, что позволило ему обойти пелчира, который представляет собой гибрид пеляди и чира.
Данный гибрид панируют использовать в пастбищном разведении сиговых.
Недавно тюменские чиновники предложили вместо лебедя отстреливать бакланов.
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