В Тюмени вывели новую породу рыбы

Финальная стадия научно-экспериментального выращивания гибрида на данный момент завершена. Рыба получила название пелнел. Вид продемонстрировал увеличение массы на 48 процентов, что позволило ему обойти пелчира, который представляет собой гибрид пеляди и чира.