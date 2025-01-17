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Posted 17 января, 11:16

Published 17 января, 11:16

Modified 17 января, 11:18

Updated 17 января, 11:18

Тюменская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

Тюменская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

17 января 2025, 11:16
Фото: 1MI.
В Тюмени десятилетняя школьница получила серьезную травму на уроке физкультуры. Из-за падения на нее спортивного мата она до сих пор находится на лечении.

По информации СУ СКР по Тюменской области, тюменская школьница получила компрессионный перелом позвоночника после падения на нее спортивного мата на уроке физкультуры. Эти делом заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин, он поручил главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку и доложить о ее результатах.

Инцидент случился в декабре прошлого года на уроке физкультуры в одной из школ Тюмени. Два преподавателя ушли из спортивного зала и оставили ребят без присмотра. Дети стали играть у спортивного мата, он упал на девочку. Школьница получила компрессионные переломы позвонков, ее увезли в медучреждение.

В настоящий момент юная тюменка находится на лечении.

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Ранее «Наш город» писал о том, что жительница Тюмени отсудила полмиллиона у салона красоты за сломанную ногу.

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