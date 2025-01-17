Тюменская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

Инцидент случился в декабре прошлого года на уроке физкультуры в одной из школ Тюмени. Два преподавателя ушли из спортивного зала и оставили ребят без присмотра. Дети стали играть у спортивного мата, он упал на девочку. Школьница получила компрессионные переломы позвонков, ее увезли в медучреждение.