nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 08:51

Published 17 января, 08:51

Modified 17 января, 08:54

Updated 17 января, 08:54

Врач предупредил тюменцев об опасностях Крещенских купаний.

Холодная вода ошибок не прощает: чем опасны Крещенские купания?

17 января 2025, 08:51
Фото: 1MI. Врач предупредил тюменцев об опасностях Крещенских купаний.

Врач предупредил тюменцев об опасностях Крещенских купаний

Сюжет
Тура
В преддверии Крещения многие россияне планируют совершить традиционные погружения в ледяные проруби. Однако медики и спасатели предупреждают: участие в этом обряде без должной подготовки может привести к серьёзным последствиям для здоровья, а купание в загрязнённых водоёмах представляет опасность.

Врач-терапевт Ирина Когалымова в преддверии Крещения напоминает тюменцам, что внезапное погружение в ледяную воду вызывает резкий спазм сосудов, что может привести к тяжелым последствиям.

«В их числе сердечные приступы, гипотермия, холодный шок, который может вызвать непроизвольную остановку дыхания и удушье», — рассказала «Нашему городу» врач.

Терапевт рекомендует перед погружением в прорубь проконсультироваться с врачом, а также готовить организм постепенным закаливанием. Неподготовленный организм может неожиданно отреагировать на окунание в ледяную воду.

К тому же многие будут окунаться в проруби, разбитые на Туре. Вода в этой реке экологами признана грязной, что также может обернуться угрозой для здоровья.

«Если для крещенских купаний выбирается водоём с загрязнённой водой, участники обряда могут подхватить инфекции, кожные заболевания, заразиться паразитами и т. д. Попадание вредных веществ в организм может вызвать отравления и расстройства ЖКТ», — указывает врач.

Тем, кто все же собрался окунаться, советуют использовать только специально оборудованные купели, проверенные санитарными службами, закрывать нос и рот при окунании, не окунаться в состоянии алкогольного опьянения, надевать одежду, которая легко снимается, ограничить время нахождения в воде несколькими секундами и сразу после купания согреться горячим чаем, надеть тёплую одежду. Дома следует сходить в душ и хорошенько помыться.

Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что экологи предупредили тюменцев, что купели ускоряют разрушение экосистемы Туры.

Читайте также:
Обмелевшая Тура под угрозой: крещенские купания ускорят разрушение экосистемы рекиОбмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?Сколько воды утекло. Как тюменская река Тура пережила 2024 год: хроника обмеления
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Тура#Река Тура#Прорубь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика