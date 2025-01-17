Холодная вода ошибок не прощает: чем опасны Крещенские купания?

Posted 17 января, 08:51
Published 17 января, 08:51
Modified 17 января, 08:54
Updated 17 января, 08:54
Врач-терапевт Ирина Когалымова в преддверии Крещения напоминает тюменцам, что внезапное погружение в ледяную воду вызывает резкий спазм сосудов, что может привести к тяжелым последствиям.
«В их числе сердечные приступы, гипотермия, холодный шок, который может вызвать непроизвольную остановку дыхания и удушье», — рассказала «Нашему городу» врач.
Терапевт рекомендует перед погружением в прорубь проконсультироваться с врачом, а также готовить организм постепенным закаливанием. Неподготовленный организм может неожиданно отреагировать на окунание в ледяную воду.
К тому же многие будут окунаться в проруби, разбитые на Туре. Вода в этой реке экологами признана грязной, что также может обернуться угрозой для здоровья.
«Если для крещенских купаний выбирается водоём с загрязнённой водой, участники обряда могут подхватить инфекции, кожные заболевания, заразиться паразитами и т. д. Попадание вредных веществ в организм может вызвать отравления и расстройства ЖКТ», — указывает врач.
Тем, кто все же собрался окунаться, советуют использовать только специально оборудованные купели, проверенные санитарными службами, закрывать нос и рот при окунании, не окунаться в состоянии алкогольного опьянения, надевать одежду, которая легко снимается, ограничить время нахождения в воде несколькими секундами и сразу после купания согреться горячим чаем, надеть тёплую одежду. Дома следует сходить в душ и хорошенько помыться.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что экологи предупредили тюменцев, что купели ускоряют разрушение экосистемы Туры.