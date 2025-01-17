Холодная вода ошибок не прощает: чем опасны Крещенские купания?

Тем, кто все же собрался окунаться, советуют использовать только специально оборудованные купели, проверенные санитарными службами, закрывать нос и рот при окунании, не окунаться в состоянии алкогольного опьянения, надевать одежду, которая легко снимается, ограничить время нахождения в воде несколькими секундами и сразу после купания согреться горячим чаем, надеть тёплую одежду. Дома следует сходить в душ и хорошенько помыться.