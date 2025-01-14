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Posted 14 января, 07:21

Published 14 января, 07:21

Modified 14 января, 07:23

Updated 14 января, 07:23

В Тюмени в праздник Крещения обустроят три купели

Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?

14 января 2025, 07:21
Фото: 1MI.

В Тюмени в праздник Крещения обустроят три купели

В областной столице продолжается подготовка к празднику Крещения. Традиционно 18 и 19 декабря в городе пройдут крещенские купания.

Как рассказали «Нашему Городу» в администрации, в этом году в Тюмени курщенские купания будут проведены в трех локациях: на Туре у Свято-Троицкого монастыря, на Липовом озере (Велижанский тракт, 3, Центр закаливания и плавания «АквАйСпорт — Тюмень») и в Антипино (у спортивной школы «Старт XXI век», ул. Высотная, 1, корп. 4).

По традиции на территории базы «Озеро Чемпионов» будет возведена ледяная часовня. В тюменском центре закаливания и плавания «АквАйСпорт» ее соблюдают на протяжении тринадцати лет.

В настоящее время ведется исследование проб воды в данных местах, проведены замеры толщины льда. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Ильи Лемзякова, из-за теплой погоды в этом году будет ограничено число людей, находящихся на льду одновременно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 19 января, по прогнозам метеорологов, температура воздуха не опустится ниже -7. Накануне праздника ожидается похолодание до -14…-15.

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