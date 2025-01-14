Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?

Как рассказали «Нашему Городу» в администрации, в этом году в Тюмени курщенские купания будут проведены в трех локациях: на Туре у Свято-Троицкого монастыря, на Липовом озере (Велижанский тракт, 3, Центр закаливания и плавания «АквАйСпорт — Тюмень») и в Антипино (у спортивной школы «Старт XXI век», ул. Высотная, 1, корп. 4).