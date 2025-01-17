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Posted 17 января, 11:05

Published 17 января, 11:05

Modified 17 января, 11:08

Updated 17 января, 11:08

В центре Тюмени закрылся популярный рестобар

В центре Тюмени закрылся популярный рестобар

17 января 2025, 11:05
Фото: 1MI.
В нашем городе закрыли известное заведение «Питер». Выяснилось, что у собственника бизнеса появились другие планы, он уходит в новую сферу.

По информации тюменского издания 72.ru. со ссылкой на одного из руководителей заведения, Акбара Крившина, собственник уходит в другую сферу, поэтому рестобар «Питер» закрывается. Заведение выставили на продажу.

Уточняется, что один из партнеров рассматривает возможность ребрендинга. На данный момент такой вариант пока не утвердили.

Недавно в Тюмени прекратил работу ресторан-бутик Avenю. Однако это временная мера. Владельцы сообщили, что заведение будет работать по другому адресу.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 14 января начнет работать в тестовом режиме азиатская бироварня Brew`s Lee. Новое кафе расположится в квартале «1А Первомайская».

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