В центре Тюмени закрылся популярный рестобар

Posted 17 января, 11:05
Published 17 января, 11:05
Modified 17 января, 11:08
Updated 17 января, 11:08
По информации тюменского издания 72.ru. со ссылкой на одного из руководителей заведения, Акбара Крившина, собственник уходит в другую сферу, поэтому рестобар «Питер» закрывается. Заведение выставили на продажу.
Уточняется, что один из партнеров рассматривает возможность ребрендинга. На данный момент такой вариант пока не утвердили.
Недавно в Тюмени прекратил работу ресторан-бутик Avenю. Однако это временная мера. Владельцы сообщили, что заведение будет работать по другому адресу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 14 января начнет работать в тестовом режиме азиатская бироварня Brew`s Lee. Новое кафе расположится в квартале «1А Первомайская».