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Posted 17 января, 01:12

Published 17 января, 01:12

Modified 17 января, 01:12

Updated 17 января, 01:12

В Тюменской области 17 января похолодает до -20

В Тюменской области 17 января похолодает до -20

17 января 2025, 01:12
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 17 января. Утром и днем температура воздуха составит -9…-14, в вечерние часы похолодает до -10.-15, при прояснении до -20.

В Тюмени 17 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -12….-10, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -14…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:32, продолжительность дня 7 часов 29 минут.

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В Тобольске 17 января ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в ночные часы. Утром и днем термометры покажут -8…-7, к ночи температура воздуха понизится до -12…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 16:14, продолжительность дня 7 часов 15 минут.

В Ишиме 17 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег. Утром и днем термометры покажут -9…-7, ночью ожидается до -9…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41 закат в 16:22, продолжительность дня 7 часов 41 минута.

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