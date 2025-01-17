В Тюменской области 17 января похолодает до -20

Posted 17 января, 01:12
Published 17 января, 01:12
Modified 17 января, 01:12
Updated 17 января, 01:12
В Тюмени 17 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -12….-10, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -14…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:32, продолжительность дня 7 часов 29 минут.
В Тобольске 17 января ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в ночные часы. Утром и днем термометры покажут -8…-7, к ночи температура воздуха понизится до -12…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 16:14, продолжительность дня 7 часов 15 минут.
В Ишиме 17 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег. Утром и днем термометры покажут -9…-7, ночью ожидается до -9…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41 закат в 16:22, продолжительность дня 7 часов 41 минута.