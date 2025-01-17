В Тюменской области 17 января похолодает до -20

В Тюмени 17 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -12….-10, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -14…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.