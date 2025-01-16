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Posted 16 января, 11:51

Published 16 января, 11:51

Modified 16 января, 11:58

Updated 16 января, 11:58

Жители Тюмени смогут запрещать себе брать кредиты с 1 марта

Теперь без глупостей. Жители Тюмени смогут запрещать себе брать кредиты с 1 марта

16 января 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Тюмени смогут запрещать себе брать кредиты с 1 марта

В Тюмени с 1 марта, как и по всей стране начнет работу новый закон о самозапрете на кредиты. Об этом сообщили в федеральном правительстве. Закон уже прошел все чтения и начнет свою работу в полном объеме.

В первую очередь власти страны приняли такую меру, чтобы обезопасить население от мошенников. Если житель России оформит самозапрет, то не сможет взять необдуманные кредиты, которые после переведет аферистам. Также такая мера должна снизить уровень закредитованности населения.

Подать заявление на оформление самозапрета можно через портал Госуслуг. Там появится специальный сервис. А с сентября граждане смогут обратиться в МФЦ и очно оформить запрет. Отменить запрет можно будет также, либо посредством личного посещения центра, так и через личный кабинет Госуслуг.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области спишут долги по кредитам для новых военных-контрактников.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Запрет#Кредиты#Кредит#Ипотечный кредит
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