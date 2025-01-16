Теперь без глупостей. Жители Тюмени смогут запрещать себе брать кредиты с 1 марта

Жители Тюмени смогут запрещать себе брать кредиты с 1 марта

В Тюмени с 1 марта, как и по всей стране начнет работу новый закон о самозапрете на кредиты. Об этом сообщили в федеральном правительстве. Закон уже прошел все чтения и начнет свою работу в полном объеме.