Теперь без глупостей. Жители Тюмени смогут запрещать себе брать кредиты с 1 марта

Posted 16 января, 11:51
Published 16 января, 11:51
Modified 16 января, 11:58
Updated 16 января, 11:58
В первую очередь власти страны приняли такую меру, чтобы обезопасить население от мошенников. Если житель России оформит самозапрет, то не сможет взять необдуманные кредиты, которые после переведет аферистам. Также такая мера должна снизить уровень закредитованности населения.
Подать заявление на оформление самозапрета можно через портал Госуслуг. Там появится специальный сервис. А с сентября граждане смогут обратиться в МФЦ и очно оформить запрет. Отменить запрет можно будет также, либо посредством личного посещения центра, так и через личный кабинет Госуслуг.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области спишут долги по кредитам для новых военных-контрактников.