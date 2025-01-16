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Posted 16 января, 11:58

Published 16 января, 11:58

Modified 16 января, 12:23

Updated 16 января, 12:23

Тюменские рыбаки жалуются на мешающих им бакланов

Пернатые вредители. Тюменские рыбаки жалуются на мешающих им бакланов

16 января 2025, 11:58
Фото: 1MI.

Тюменские рыбаки жалуются на мешающих им бакланов

Сюжет
Рыбалка
В Тюмени началось настоящее нашествие бакланов. Птицы настолько сильно мешают рыболовному промыслу, что профильные ведомства просят разрешить открытую охоту на них.

Госохотдепартамент уже настаивает на открытии сезона охоты. По их мнению, популяцию птиц нужно сократить при помощи человеческого вмешательства, поскольку такое количество пернатых слишком сильно вредит промыслу.

Законодательство позволяет оформить разрешение на добычу птиц, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в том числе на причиняющие ущерб виды. Но даже такая мера не помогла.

При этом, некоторые эксперты предполагают, что отстрел птиц может повредить экосистеме, однако, если убрать птиц в определенном количестве, а за снижением популяции следить очень пристально, то большого урона природе нанесено не будет.

Параллельно с этим охотничьи ведомства продолжают прорабатывать меры по борьбе с бакланами.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени взлетели цены на икру из-за плохого вылова лососевых.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Рыбалка#Рыба#Рыбоводство
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