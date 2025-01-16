Пернатые вредители. Тюменские рыбаки жалуются на мешающих им бакланов

Posted 16 января, 11:58
Published 16 января, 11:58
Modified 16 января, 12:23
Updated 16 января, 12:23
Госохотдепартамент уже настаивает на открытии сезона охоты. По их мнению, популяцию птиц нужно сократить при помощи человеческого вмешательства, поскольку такое количество пернатых слишком сильно вредит промыслу.
Законодательство позволяет оформить разрешение на добычу птиц, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в том числе на причиняющие ущерб виды. Но даже такая мера не помогла.
При этом, некоторые эксперты предполагают, что отстрел птиц может повредить экосистеме, однако, если убрать птиц в определенном количестве, а за снижением популяции следить очень пристально, то большого урона природе нанесено не будет.
Параллельно с этим охотничьи ведомства продолжают прорабатывать меры по борьбе с бакланами.