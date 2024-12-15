Красное золото: в Тюмени взлетели цены на икру из-за плохого вылова лососевых

В гипермаркетах областной столицы стоимость красной икры варьируется от 600 до 1700 рублей за 90-100 граммов. Цена зависит от вида рыбы и производителя. На рынках 100 граммов икры продают в среднем за 1000-1200 рублей, наиболее ценную икру чавычи — за 1400 рублей. Торговцы отмечают, что перед Новым годом цены еще вырастут.