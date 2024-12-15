Красное золото: в Тюмени взлетели цены на икру из-за плохого вылова лососевых

Posted 15 декабря, 06:39
Published 15 декабря, 06:39
Modified 15 декабря, 06:41
Updated 15 декабря, 06:41
В гипермаркетах областной столицы стоимость красной икры варьируется от 600 до 1700 рублей за 90-100 граммов. Цена зависит от вида рыбы и производителя. На рынках 100 граммов икры продают в среднем за 1000-1200 рублей, наиболее ценную икру чавычи — за 1400 рублей. Торговцы отмечают, что перед Новым годом цены еще вырастут.
По словам экономиста и основателя сервиса анализ цен «Ценозавр Константина Калугина, в этом году значимое влияние на стоимость красной икры оказал ряд факторов, в числе которых снижение уровня вылова лососевых.
«Лососевая путина 2024 года стала худшей за последние 20 лет — вылов сократился на треть. Рыбы не хватает, чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке, также просел экспорт. При этом рынок красный икры отозвался лишь резким подорожанием, объем продаваемой продукции не сократился», — сообщил РБК Тюмень владелец проекта «Рыбная лавка капитана Селедкина» Олег Гугунава.
Также определенную роль в росте стоимости красной икры сыграло увеличение ключевой ставки и подорожание кредитов — рыбная промышленность кредитозависима из-за расходов на содержание судов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после Нового года подорожает алкоголь. В частности, крепкий — в среднем увеличение стоимости составит 17%.