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Posted 15 декабря, 06:39

Published 15 декабря, 06:39

Modified 15 декабря, 06:41

Updated 15 декабря, 06:41

В Тюмени цены на красную икру выросли в два раза из-за плохого вылова лососевых

Красное золото: в Тюмени взлетели цены на икру из-за плохого вылова лососевых

15 декабря 2024, 06:39
Фото: 1MI.

В Тюмени цены на красную икру выросли в два раза из-за плохого вылова лососевых

Сюжет
Новый год
По сравнению с 2023 годом стоимость красной икры в магазинах Тюмени увеличились в два раза. Если год назад средняя цена 100-граммовой банки икры составляла 500 рублей, то сегодня превышает 1 тысячу рублей.

В гипермаркетах областной столицы стоимость красной икры варьируется от 600 до 1700 рублей за 90-100 граммов. Цена зависит от вида рыбы и производителя. На рынках 100 граммов икры продают в среднем за 1000-1200 рублей, наиболее ценную икру чавычи — за 1400 рублей. Торговцы отмечают, что перед Новым годом цены еще вырастут.

Фото: nashgorod.ru

По словам экономиста и основателя сервиса анализ цен «Ценозавр Константина Калугина, в этом году значимое влияние на стоимость красной икры оказал ряд факторов, в числе которых снижение уровня вылова лососевых.

«Лососевая путина 2024 года стала худшей за последние 20 лет — вылов сократился на треть. Рыбы не хватает, чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке, также просел экспорт. При этом рынок красный икры отозвался лишь резким подорожанием, объем продаваемой продукции не сократился», — сообщил РБК Тюмень владелец проекта «Рыбная лавка капитана Селедкина» Олег Гугунава.

Также определенную роль в росте стоимости красной икры сыграло увеличение ключевой ставки и подорожание кредитов — рыбная промышленность кредитозависима из-за расходов на содержание судов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после Нового года подорожает алкоголь. В частности, крепкий — в среднем увеличение стоимости составит 17%.

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