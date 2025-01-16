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Posted 16 января, 11:09

Published 16 января, 11:09

Modified 16 января, 11:26

Updated 16 января, 11:26

В Тюменской области мошенники обманули женщину через видеозвонок

Великая видеоафера. В Тюменской области мошенники обманули женщину через видеозвонок

16 января 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюменской области мошенники обманули женщину через видеозвонок

С заявлением в полицию пришла жительница Увата. Она сообщила, что аферисты обманули ее и украли крупную сумму со счетов. Хотя о таком способе аферы она не слышала ранее.

Как рассказали представители УМВД по Тюменской области, женщина выставила на проверенной площадке объявление о продаже дома, в какой-то момент с ней связался неизвестный мужчина и сообщил, что готов купить жилплощадь.

В первую очередь он попросил женщину включить запись экрана на телефоне с банковскими реквизитами, якобы для внесения задатка. На что женщина ответила, что деньги можно перевести по номеру.

После этого аферист сказал, что перевел деньги, но хотел бы удостовериться в этом, поэтому попросил женщину включить запись экрана с приложением банка. Что женщина и сделала.

После этого с ее счетов начали списываться деньги, в несколько заходов, по 20 и 25 тысяч соответственно. Общий ущерб женщине не сообщается, однако денег она потеряла достаточно много, все средства аферисты деньги украсть не успели, женщина заблокировала все карты.

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Видео: Изображение Midjourney.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками.

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