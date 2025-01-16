Великая видеоафера. В Тюменской области мошенники обманули женщину через видеозвонок

После этого с ее счетов начали списываться деньги, в несколько заходов, по 20 и 25 тысяч соответственно. Общий ущерб женщине не сообщается, однако денег она потеряла достаточно много, все средства аферисты деньги украсть не успели, женщина заблокировала все карты.