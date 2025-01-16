Великая видеоафера. В Тюменской области мошенники обманули женщину через видеозвонок

Posted 16 января, 11:09
Published 16 января, 11:09
Modified 16 января, 11:26
Updated 16 января, 11:26
Как рассказали представители УМВД по Тюменской области, женщина выставила на проверенной площадке объявление о продаже дома, в какой-то момент с ней связался неизвестный мужчина и сообщил, что готов купить жилплощадь.
В первую очередь он попросил женщину включить запись экрана на телефоне с банковскими реквизитами, якобы для внесения задатка. На что женщина ответила, что деньги можно перевести по номеру.
После этого аферист сказал, что перевел деньги, но хотел бы удостовериться в этом, поэтому попросил женщину включить запись экрана с приложением банка. Что женщина и сделала.
После этого с ее счетов начали списываться деньги, в несколько заходов, по 20 и 25 тысяч соответственно. Общий ущерб женщине не сообщается, однако денег она потеряла достаточно много, все средства аферисты деньги украсть не успели, женщина заблокировала все карты.