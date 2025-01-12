Эксклюзивное пиво и утка по-пекински: в Тюмени откроется азиатский пивной ресторан

Posted 12 января, 10:52
Published 12 января, 10:52
Modified 12 января, 12:13
Updated 12 января, 12:13
Новое азиатское кафе расположится в квартале «1А Первомайская». На сайте заведения указано, что бироварня сможет принять одновременно более чем 200 гостей. В
В меню заведения будет представлена аутентичная кухня Китая, Японии, Тайланда и Вьетнама — от том-яма и фо-бо, гедза и димсамов до знаменитой утки по-пекински. Средний чек составит около 2500 рублей.
«Приглашаем насладиться атмосферой Азии в самом сердце Тюмени. Два этажа уникального ресторана предлагают гостям изысканные блюда и эксклюзивные сорта пенных напитков, сваренные на собственной бироварне», — указано на сайте бироварни.
С 14 января Brew`s Lee буде работать в тестовом режиме по предварительному бронированию. Официальное открытие состоится в Китайский Новый год, 29 января.
Заведение начнет работать в тестовом режиме и по предварительному бронированию с 14 января. 29 января, в Китайский Новый год, состоится официальное открытие бироварни.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожал на 200 миллионов рублей бизнес-центр «Нобель Парк». Его цена выросла за последний полгода с 1 миллиарда 335 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.