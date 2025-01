Эксклюзивное пиво и утка по-пекински: в Тюмени откроется азиатский пивной ресторан

В Тюмени откроется двухэтажный пивной ресторан с азиатской кухней

В Тюмени на следующей неделе начнет работу азиатская бироварня Brew`s Lee. Заведение откроет ресторатор, владелец ресторана #Сибирьсибирь и кофеен Bake up и Bake up & go Денис Иванов.