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Posted 12 января, 10:52

Published 12 января, 10:52

Modified 12 января, 12:13

Updated 12 января, 12:13

В Тюмени откроется двухэтажный пивной ресторан с азиатской кухней

Эксклюзивное пиво и утка по-пекински: в Тюмени откроется азиатский пивной ресторан

12 января 2025, 10:52
Фото: 1MI.

В Тюмени откроется двухэтажный пивной ресторан с азиатской кухней

В Тюмени на следующей неделе начнет работу азиатская бироварня Brew`s Lee. Заведение откроет ресторатор, владелец ресторана #Сибирьсибирь и кофеен Bake up и Bake up & go Денис Иванов.

Новое азиатское кафе расположится в квартале «1А Первомайская». На сайте заведения указано, что бироварня сможет принять одновременно более чем 200 гостей. В

В меню заведения будет представлена аутентичная кухня Китая, Японии, Тайланда и Вьетнама — от том-яма и фо-бо, гедза и димсамов до знаменитой утки по-пекински. Средний чек составит около 2500 рублей.

«Приглашаем насладиться атмосферой Азии в самом сердце Тюмени. Два этажа уникального ресторана предлагают гостям изысканные блюда и эксклюзивные сорта пенных напитков, сваренные на собственной бироварне», — указано на сайте бироварни.

С 14 января Brew`s Lee буде работать в тестовом режиме по предварительному бронированию. Официальное открытие состоится в Китайский Новый год, 29 января.

Заведение начнет работать в тестовом режиме и по предварительному бронированию с 14 января. 29 января, в Китайский Новый год, состоится официальное открытие бироварни.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожал на 200 миллионов рублей бизнес-центр «Нобель Парк». Его цена выросла за последний полгода с 1 миллиарда 335 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

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