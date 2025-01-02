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Posted 2 января, 08:58

Published 2 января, 08:58

Modified 2 января, 09:00

Updated 2 января, 09:00

Выставленный на продажу тюменский БЦ «Нобель Парк» подорожал до 1,5 млрд рублей

Выставленный на продажу тюменский БЦ «Нобель Парк» подорожал до 1,5 млрд рублей

2 января 2025, 08:58
Фото: Авито.
Стоимость тюменского бизнес-центра «Нобель Парк» выросла с июля 2024 года на 200 миллионов рублей — с 1 миллиарда 335 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

В опубликованном объявлении о продаже указано, что общая площадь здания составляет более 19 тысяч квадратных метров. Земельный участок оценен в 70 миллионов рублей.

«Бизнec-центр расположен на одном из крупных транспортных узлов, с высокой автомобильной и пешеходной доступностью. B Нобель паркe предоставлены офисы современного формата орen sрасе и классической кабинетной системы. Отделка каждого помещения выполнена в соответствии с дизайн-проектом. Офисы от 37 кв. м. до 1350 кв. м. на одном этаже. Панорамное остекление. На 13 и 14 этаже — выход на открытые террасы», — отмечено в предложении.

Для клиентов БЦ имеется открытый и подземный паркинг, два конференц-зала, кафе, банкоматы.

Известный ресторан в центре Тюмени выставили на продажу
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили пять арестованных помещений в здании по улице Полевой, принадлежащие «Сибстройсервис». Стоимость каждого помещения составляет 25,5 миллиона рублей.

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