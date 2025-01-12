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Posted 12 января, 08:53

Published 12 января, 08:53

Modified 12 января, 08:53

Updated 12 января, 08:53

Песню группы «Сёстры Григ» из Тюмени перепела известная певица

Песню группы «Сёстры Григ» из Тюмени перепела известная певица

12 января 2025, 08:53
Фото: ТНТ.
Тюменская группа «Сёстры Григ» приняла участие в музыкальном шоу на ТНТ «Конфетка». Клип тюменцев на песню «На метле» был показан в первом выпуске нового сезона программы.
«Отправили заявку на участие в шоу „Конфетка“, но не была уверены, что пройдем кастинг. Когда позвонили организаторы и сказали, что предварительно выбрали наш клип, были приятно удивлена», — рассказала одна из участниц музыкального коллектива.

Авторскую песню тюменской группы перепела Юлия Паршута.

«Выступление Юлии Паршуты с нашей песней нам понравилось. Сначала было непривычно слышать другую мелодию и аранжировку, так как мы привыкли к своему варианту песни, но мы прислушались, прониклись и поняли, что данная интерпретация трека звучит интересно. Особенно впечатлила постановка номера», — прокомментировала одна из сестер.

Отметим, в шоу «Конфетка» каждый участник отправляет любительский клип с заявкой на участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Тот, кто сделает это лучше, по мнению жюри и зрителей в зале, принесет хитмейкеру победу, а также денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Песня группы «Сёстры Григ» в новом исполнении прошла в полуфинал, но в финале шоу уступила другой композиции.

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Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени Сергей Девляшов принял участие в шоу «Суперниндзя». Он с легкостью преодолел первые два испытания, но на третьем допустил ошибку, в результате чего выбыл из игры.

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