Песню группы «Сёстры Григ» из Тюмени перепела известная певица

Отметим, в шоу «Конфетка» каждый участник отправляет любительский клип с заявкой на участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Тот, кто сделает это лучше, по мнению жюри и зрителей в зале, принесет хитмейкеру победу, а также денежный приз в размере 300 тысяч рублей.