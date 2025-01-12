Песню группы «Сёстры Григ» из Тюмени перепела известная певица

Posted 12 января, 08:53
Published 12 января, 08:53
Modified 12 января, 08:53
Updated 12 января, 08:53
«Отправили заявку на участие в шоу „Конфетка“, но не была уверены, что пройдем кастинг. Когда позвонили организаторы и сказали, что предварительно выбрали наш клип, были приятно удивлена», — рассказала одна из участниц музыкального коллектива.
Авторскую песню тюменской группы перепела Юлия Паршута.
«Выступление Юлии Паршуты с нашей песней нам понравилось. Сначала было непривычно слышать другую мелодию и аранжировку, так как мы привыкли к своему варианту песни, но мы прислушались, прониклись и поняли, что данная интерпретация трека звучит интересно. Особенно впечатлила постановка номера», — прокомментировала одна из сестер.
Отметим, в шоу «Конфетка» каждый участник отправляет любительский клип с заявкой на участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Тот, кто сделает это лучше, по мнению жюри и зрителей в зале, принесет хитмейкеру победу, а также денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Песня группы «Сёстры Григ» в новом исполнении прошла в полуфинал, но в финале шоу уступила другой композиции.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени Сергей Девляшов принял участие в шоу «Суперниндзя». Он с легкостью преодолел первые два испытания, но на третьем допустил ошибку, в результате чего выбыл из игры.