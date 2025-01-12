Вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов. Что случилось?

Силами ПВО были сбиты 31 БПЛА над акваторией Черного моря, по 16 беспилотников над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью, по одному сбили над Крымом и Курской областью.