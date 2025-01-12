Вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов. Что случилось?

Posted 12 января, 10:27
Published 12 января, 10:27
Modified 12 января, 10:29
Updated 12 января, 10:29
Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе аэропорта Рощино, решение изменить время вылета рейса приняла авиакомпания-перевозчик Utair. Прилет борта из Казани в Тюмень также отложен с 20:40 до 06:15.
Отметим, накануне в аэропорту Казани были введены дважды ограничения на прием и выпуск самолетов — первые действовали до 8:30 (мск), второй раз небо над Казанью было закрыто в 15:05 (мск). В 19:20 (мск) аэропорт Казани возобновил работу.
В Росавиации пояснили, что данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В ночь с 10 на 11 января шесть российких регионов подверглись массовой атаке беспилотников.
Силами ПВО были сбиты 31 БПЛА над акваторией Черного моря, по 16 беспилотников над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью, по одному сбили над Крымом и Курской областью.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6 января на 10 часов был задержан вылет рейса в Уфу. Причиной стало позднее прибытие самолета.