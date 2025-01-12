nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 10:27

Published 12 января, 10:27

Modified 12 января, 10:29

Updated 12 января, 10:29

Вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов

Вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов. Что случилось?

12 января 2025, 10:27
Фото: 1MI.

Вылет рейса из Тюмени в Казань задержали на 10 часов

Воздушное судно должно было отправиться из Рощино в Казань более часа назад, в 14:05. Однако вылет перенесли на полночь.

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе аэропорта Рощино, решение изменить время вылета рейса приняла авиакомпания-перевозчик Utair. Прилет борта из Казани в Тюмень также отложен с 20:40 до 06:15.

Отметим, накануне в аэропорту Казани были введены дважды ограничения на прием и выпуск самолетов — первые действовали до 8:30 (мск), второй раз небо над Казанью было закрыто в 15:05 (мск). В 19:20 (мск) аэропорт Казани возобновил работу.

Фото: онлайн табло Рощино

В Росавиации пояснили, что данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В ночь с 10 на 11 января шесть российких регионов подверглись массовой атаке беспилотников.

Силами ПВО были сбиты 31 БПЛА над акваторией Черного моря, по 16 беспилотников над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью, по одному сбили над Крымом и Курской областью.

Когда в тюменском аэропорту Рощино откроют новый терминал?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6 января на 10 часов был задержан вылет рейса в Уфу. Причиной стало позднее прибытие самолета.

Читайте также:
У тюменца в аэропорту конфисковали знаменитый дубайский шоколадВылет самолета из Тюмени в Уфу задержан на 10 часов. Что случилосьПлан «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика