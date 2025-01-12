По Тюмени будут курсировать скоростные автобусы

Posted 12 января, 09:36
Published 12 января, 09:36
Modified 12 января, 12:14
Updated 12 января, 12:14
По информации мэрии, данная система автобусного сообщения уже используется более чем в 150 российских городах. Маршруты общественного транспорта прокладываются по специально выделенным полосам, зачастую отделенным от общего потока. На рейсы выходят большие автобусы или «гармошки».
Главным отличием системы Bus Rapid Transit являются высокие эксплуатационные характеристики. По скоростным параметрам данную систему можно сравнить с трамвайным сообщением. Однако в отличие от последнего для Bus Rapid Transit не требуется прокладка рельсов, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших 9 лет расширят с двух до четырех полос несколько участков федеральных трасс. В частности, четыре полосы движения появятся на автодорогах Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — граница Курганской области.