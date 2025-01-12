По Тюмени будут курсировать скоростные автобусы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших 9 лет расширят с двух до четырех полос несколько участков федеральных трасс. В частности, четыре полосы движения появятся на автодорогах Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — граница Курганской области.