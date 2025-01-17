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Posted 17 января, 05:37

Published 17 января, 05:37

Modified 17 января, 05:39

Updated 17 января, 05:39

В Тюмени на мостки через канаву потратят 7 млн рублей

В Тюмени на мостки через канаву потратят 7 млн рублей

17 января 2025, 05:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Три мостика через канаву на окраине «Ново-Патрушево» построят в Тюмени. Городские власти готовы потратить на это семь миллионов рублей.

Канава тянется вдоль жилого комплекса и находится как раз на пути из многоэтажек к автобусным остановкам. В трех местах, где люди ходят чаще всего, через канаву были переброшены доски. Жители микрорайона жаловались, что каждый раз поход на работу или прогулка становится преодолением препятствий.

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Мэрия решила поставить в тех же трех местах стационарные мостики для удобства тюменцев. В поисках подрядчика власти пошли на сайт госзакупок и предложили за работу почти семь миллионов рублей. Через мостки можно будет выйти к автобусной остановке и наземному переходу на улице Федюнинского, а также к кольцевой дорожной развязке.

Как писал «Наш Город», в Тюмени появятся сказочные чудища и амфитеатр на новом бульваре имени писателя Петра Ершова. Мэрия ищет компанию, готовую за 220 млн рублей благоустроить Заречный микрорайон.

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#Марина Коржина#Тюмень#Строительство#Мост#Ново-Патрушево
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