В Тюмени на мостки через канаву потратят 7 млн рублей

Мэрия решила поставить в тех же трех местах стационарные мостики для удобства тюменцев. В поисках подрядчика власти пошли на сайт госзакупок и предложили за работу почти семь миллионов рублей. Через мостки можно будет выйти к автобусной остановке и наземному переходу на улице Федюнинского, а также к кольцевой дорожной развязке.