В Тюмени на мостки через канаву потратят 7 млн рублей

Posted 17 января, 05:37
Published 17 января, 05:37
Modified 17 января, 05:39
Updated 17 января, 05:39
Канава тянется вдоль жилого комплекса и находится как раз на пути из многоэтажек к автобусным остановкам. В трех местах, где люди ходят чаще всего, через канаву были переброшены доски. Жители микрорайона жаловались, что каждый раз поход на работу или прогулка становится преодолением препятствий.
Мэрия решила поставить в тех же трех местах стационарные мостики для удобства тюменцев. В поисках подрядчика власти пошли на сайт госзакупок и предложили за работу почти семь миллионов рублей. Через мостки можно будет выйти к автобусной остановке и наземному переходу на улице Федюнинского, а также к кольцевой дорожной развязке.
Как писал «Наш Город», в Тюмени появятся сказочные чудища и амфитеатр на новом бульваре имени писателя Петра Ершова. Мэрия ищет компанию, готовую за 220 млн рублей благоустроить Заречный микрорайон.