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Posted 15 января, 09:19

Published 15 января, 09:19

Modified 15 января, 09:21

Updated 15 января, 09:21

В Тюмени построят бульвар Петра Ершова с морскими чудищами

В Тюмени построят бульвар Петра Ершова с морскими чудищами

15 января 2025, 09:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
В Заречном микрорайоне Тюмени появятся сказочные чудища и амфитеатр на новом бульваре. Работы оценили в 220 млн рублей.

Администрация Тюмени ищет подрядчика для строительства бульвара имени писателя Петра Ершова. Начальная цена контракта — 220,7 млн рублей, за которые нужно создать зоны для отдыха и спорта, обустроить тротуары, расставить арт-объекты, выставочный стенд и амфитеатр-кафе.

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Новое место отдыха тюменцев будет находиться на проезде Солнечном между Заречным проездом и улицей Эрвье и будет выдержан в стиле сказки «Конек-Горбунок». Планируется, что на бульваре появятся голова Рыбы-кит и скелет морского чудища, пишет РБК Тюмень.

Городские власти рассчитывают закончить работы на бульваре до ноября текущего года.

В конце 2024 года мэрия раскрыла план по созданию нового сквера стоимостью 84,4 млн рублей на улице Мельничной. Там, кроме детских площадок и спортивных зон, планируется установить мини-амфитеатр для лекций и спектаклей.

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#Марина Коржина#Тюмень#Благоустройство#Скверы
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