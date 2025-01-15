В Тюмени построят бульвар Петра Ершова с морскими чудищами

Posted 15 января, 09:19
Published 15 января, 09:19
Modified 15 января, 09:21
Updated 15 января, 09:21
Администрация Тюмени ищет подрядчика для строительства бульвара имени писателя Петра Ершова. Начальная цена контракта — 220,7 млн рублей, за которые нужно создать зоны для отдыха и спорта, обустроить тротуары, расставить арт-объекты, выставочный стенд и амфитеатр-кафе.
Новое место отдыха тюменцев будет находиться на проезде Солнечном между Заречным проездом и улицей Эрвье и будет выдержан в стиле сказки «Конек-Горбунок». Планируется, что на бульваре появятся голова Рыбы-кит и скелет морского чудища, пишет РБК Тюмень.
Городские власти рассчитывают закончить работы на бульваре до ноября текущего года.
В конце 2024 года мэрия раскрыла план по созданию нового сквера стоимостью 84,4 млн рублей на улице Мельничной. Там, кроме детских площадок и спортивных зон, планируется установить мини-амфитеатр для лекций и спектаклей.