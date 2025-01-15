В Тюмени построят бульвар Петра Ершова с морскими чудищами

Новое место отдыха тюменцев будет находиться на проезде Солнечном между Заречным проездом и улицей Эрвье и будет выдержан в стиле сказки «Конек-Горбунок». Планируется, что на бульваре появятся голова Рыбы-кит и скелет морского чудища, пишет РБК Тюмень.