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Posted 26 декабря, 07:37

Published 26 декабря, 07:37

Modified 26 декабря, 07:39

Updated 26 декабря, 07:39

В Тюмени за 84 миллиона рублей обустроят новый сквер с амфитеатром

В Тюмени появится новый сквер с амфитеатром. На его обустройство потратят 84 миллиона

26 декабря 2024, 07:37
Фото: 1MI.

В Тюмени за 84 миллиона рублей обустроят новый сквер с амфитеатром

Сюжет
Благоустройство
Тюменские власти начали поиск подрядной организации, которая займется выполнением работ по благоустройству нового сквера «Отряды мэра» по улице Мельничной. Соответствующая закупка стоимостью 84,4 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что в срок до 1 ноября 2025 года порядчик должен будет выполнить работы по благоустройству озеленной зоны по улице Мельничной, 21 и Мельничной, 23. Согласно проекту, там должны быть обустроены спортивные зоны, детские площадки, мини-амфитеатр для лекций, мастер-классов и спектаклей, установлен арт-объект «Отряды мэра».

Известно, что работы проведут в рамках реализации программы Жилье и городская среда».

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 января 2025 года. Подведение итогов запланировано на 20 января.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради реновации изымут десятки гаражей в районе улицы Жигулевской. Всего под снос попадут 39 нежилых строений.

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