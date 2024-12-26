В Тюмени появится новый сквер с амфитеатром. На его обустройство потратят 84 миллиона

Posted 26 декабря, 07:37
Published 26 декабря, 07:37
Modified 26 декабря, 07:39
Updated 26 декабря, 07:39
В документах указано, что в срок до 1 ноября 2025 года порядчик должен будет выполнить работы по благоустройству озеленной зоны по улице Мельничной, 21 и Мельничной, 23. Согласно проекту, там должны быть обустроены спортивные зоны, детские площадки, мини-амфитеатр для лекций, мастер-классов и спектаклей, установлен арт-объект «Отряды мэра».
Известно, что работы проведут в рамках реализации программы Жилье и городская среда».
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 января 2025 года. Подведение итогов запланировано на 20 января.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради реновации изымут десятки гаражей в районе улицы Жигулевской. Всего под снос попадут 39 нежилых строений.