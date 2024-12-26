В Тюмени появится новый сквер с амфитеатром. На его обустройство потратят 84 миллиона

В документах указано, что в срок до 1 ноября 2025 года порядчик должен будет выполнить работы по благоустройству озеленной зоны по улице Мельничной, 21 и Мельничной, 23. Согласно проекту, там должны быть обустроены спортивные зоны, детские площадки, мини-амфитеатр для лекций, мастер-классов и спектаклей, установлен арт-объект «Отряды мэра».