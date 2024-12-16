В Тюмени появится новый сквер дружбы России и Белоруссии

Комиссия по топонимике поддержала предложение разбить сквер в честь дружбы двух стран на улице, названной по имени белоруской столицы. Чиновники приняли решение единогласно. Теперь на очереди вопрос наполнения территории, то есть внешний вид собственно сквера.