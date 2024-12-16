В Тюмени появится новый сквер дружбы России и Белоруссии

Posted 16 декабря, 13:03
Published 16 декабря, 13:03
Modified 16 декабря, 13:05
Updated 16 декабря, 13:05
Комиссия по топонимике поддержала предложение разбить сквер в честь дружбы двух стран на улице, названной по имени белоруской столицы. Чиновники приняли решение единогласно. Теперь на очереди вопрос наполнения территории, то есть внешний вид собственно сквера.
Глава управления по организационной работе управы Ленинского округа Александр Евсеев отметил, что место выбрано как нельзя лучше, и «Минская голосует за новый топоним».
«Наш Город» сообщал об инициативе Ленинского административного округа в конце ноября. Участники голосования на портале «Я решаю!» большинством голосов поддержали идея разбить сквер в честь российско-белорусской дружбы.