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Posted 23 ноября, 04:41

Published 23 ноября, 04:41

Modified 23 ноября, 04:43

Updated 23 ноября, 04:43

В Тюмени начали обустраивать первый городской пляж

В Тюмени начали обустраивать первый городской пляж

23 ноября 2024, 04:41
Фото: Администрация Тюмени.
Сюжет
Благоустройство
В настоящее время ведутся подготовительные земляные работы по устройству муниципального пляжа на озере Круглое.

Как пояснили в мэрии Тюмени, жителям областной столицы не стоит беспокоиться о сохранности зеленых насаждений в парке Гагарина.

Фото: Администрация Тюмени
«Будущее благоустройство пляжа не затронет территорию памятника природы регионального значения», — заверили в администрации города.
Власти сэкономили более 2 миллионов рублей на новом городском пляже на озере Круглое
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Напомним, в ближайшие два года в Тюмени будут обустроены два бесплатных городских пляжа. Первый расположится на озере Круглое и будет открыт в 2025 году, второй — на озере Нижнее Кривое. Он начнет работать в 2026 оду.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Пляж#Пляжи Тюмени
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