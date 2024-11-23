В Тюмени начали обустраивать первый городской пляж

Posted 23 ноября, 04:41
Published 23 ноября, 04:41
Modified 23 ноября, 04:43
Updated 23 ноября, 04:43
Как пояснили в мэрии Тюмени, жителям областной столицы не стоит беспокоиться о сохранности зеленых насаждений в парке Гагарина.
«Будущее благоустройство пляжа не затронет территорию памятника природы регионального значения», — заверили в администрации города.
Напомним, в ближайшие два года в Тюмени будут обустроены два бесплатных городских пляжа. Первый расположится на озере Круглое и будет открыт в 2025 году, второй — на озере Нижнее Кривое. Он начнет работать в 2026 оду.