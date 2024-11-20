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Posted 20 ноября, 10:55

Published 20 ноября, 10:55

Modified 20 ноября, 10:57

Updated 20 ноября, 10:57

В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбы

В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбы

20 ноября 2024, 10:55
Фото: 1MI.
По информации администрации Тюмени, в нашем городе планируют обустроить сквер российско-белорусской дружбы. Он расположится в районе улиц Минской и Котовского.

Сквер российско-белорусской дружбы, который может появиться в Тюмени, будет расположен в районе улиц Минской и Котовского.

Как утонили в мэрии Тюмени, будет рассматриваться предложение управы Ленинского административного округа о присвоении элементу территории района №6 «Центральный» наименования: сквер Российско-Белорусской дружбы.

Желающие высказать свою позицию по этому поводу могут обратиться в городской департамент земельных отношений и градостроительства. Срок — до 28 ноября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году планируют построить новые дороги на улице Ромашковой в микрорайоне Казарово и на улице Пуровской в «Березняковском. Также будет выполнен ремонт дорожного полотна на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.

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