В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году планируют построить новые дороги на улице Ромашковой в микрорайоне Казарово и на улице Пуровской в «Березняковском. Также будет выполнен ремонт дорожного полотна на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.