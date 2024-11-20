В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбы

Posted 20 ноября, 10:55
Published 20 ноября, 10:55
Modified 20 ноября, 10:57
Updated 20 ноября, 10:57
Сквер российско-белорусской дружбы, который может появиться в Тюмени, будет расположен в районе улиц Минской и Котовского.
Как утонили в мэрии Тюмени, будет рассматриваться предложение управы Ленинского административного округа о присвоении элементу территории района №6 «Центральный» наименования: сквер Российско-Белорусской дружбы.
Желающие высказать свою позицию по этому поводу могут обратиться в городской департамент земельных отношений и градостроительства. Срок — до 28 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году планируют построить новые дороги на улице Ромашковой в микрорайоне Казарово и на улице Пуровской в «Березняковском. Также будет выполнен ремонт дорожного полотна на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.