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Posted 18 ноября, 11:00

Published 18 ноября, 11:00

Modified 18 ноября, 12:55

Updated 18 ноября, 12:55

В грядущем году в Тюмени построят несколько магистралей

Дороги больше не беда. В грядущем году в Тюмени построят несколько магистралей

18 ноября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.

В грядущем году в Тюмени построят несколько магистралей

Сюжет
Бюджет
Тюменские власти начали активно делиться тем, как распределен местный бюджет на следующий год. Затронули в том числе тему дорог. На них денег власти не пожалели.

Как рассказали власти региона, в этом году они намерены построить несколько объездов, основных дорог, а также продолжить работу на нескольких участках в черте города. Так, например, ремонт продолжится на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.

Что касается новых объектов, то появиться они могут на следующих улицах:

  • улица Ромашковая в микрорайоне Казарово;
  • улица Пуровская в «Березняковском

А на улицах Тюменского микрорайона появится ливневая канализация, а также новый снежный полигон возведут на улице Тополиной. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города.

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Ранее сообщалось о том, что дефицит бюджета мэрия Тюмени будет покрывать за счет кредитов.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Бюджет#Дороги#Бюджет города
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