Дороги больше не беда. В грядущем году в Тюмени построят несколько магистралей

Posted 18 ноября, 11:00
Published 18 ноября, 11:00
Modified 18 ноября, 12:55
Updated 18 ноября, 12:55
Как рассказали власти региона, в этом году они намерены построить несколько объездов, основных дорог, а также продолжить работу на нескольких участках в черте города. Так, например, ремонт продолжится на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева.
Что касается новых объектов, то появиться они могут на следующих улицах:
А на улицах Тюменского микрорайона появится ливневая канализация, а также новый снежный полигон возведут на улице Тополиной. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города.