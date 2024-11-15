«Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска

Федеральная трасса Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск получила печальную славу одной из самых опасных в Урале и поэтому в народе её называют «трассой смерти» из-за частых смертельных аварий. По данным ГИБДД, за последние 2,5 года здесь произошло 654 ДТП, в результате которых погибли 168 человек и 978 получили травмы.