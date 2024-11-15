«Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска

Posted 15 ноября, 14:43
Published 15 ноября, 14:43
Modified 15 ноября, 14:45
Updated 15 ноября, 14:45
На ночь с 15 на 16 ноября движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области в своём telegram-канале.
«В связи с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза 16 ноября с 01:00 до 07:00 будет закрыто движение по автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Перекрытие будет действовать на участке с 244 по 253 километры», — говорится в сообщении.
Водителям предлагается объезжать по улицам Тобольска. В частности, движение будет возможно по проспектам Дзираева и Менделеева, а также по улицам Семена Ремезова, Защитинской и Уватскому тракту.
Федеральная трасса Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск получила печальную славу одной из самых опасных в Урале и поэтому в народе её называют «трассой смерти» из-за частых смертельных аварий. По данным ГИБДД, за последние 2,5 года здесь произошло 654 ДТП, в результате которых погибли 168 человек и 978 получили травмы.
Дорога Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск сложна для езды. Она пересекает два региона — Тюменскую область и Югру, а недалеко от Горноправдинска уходит ответвление на Сургут.