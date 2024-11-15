nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 14:43

Published 15 ноября, 14:43

Modified 15 ноября, 14:45

Updated 15 ноября, 14:45

«Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска

«Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска

15 ноября 2024, 14:43
Фото: 1MI.
Автомобилисты столкнутся с ограничениями в ночь с 15 на 16 ноября.

На ночь с 15 на 16 ноября движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Тюменской области в своём telegram-канале.

«В связи с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза 16 ноября с 01:00 до 07:00 будет закрыто движение по автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Перекрытие будет действовать на участке с 244 по 253 километры», — говорится в сообщении.

Водителям предлагается объезжать по улицам Тобольска. В частности, движение будет возможно по проспектам Дзираева и Менделеева, а также по улицам Семена Ремезова, Защитинской и Уватскому тракту.

Тюменец выгулял собаку на 55 тысяч рублей
Узнать подробнее

Федеральная трасса Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск получила печальную славу одной из самых опасных в Урале и поэтому в народе её называют «трассой смерти» из-за частых смертельных аварий. По данным ГИБДД, за последние 2,5 года здесь произошло 654 ДТП, в результате которых погибли 168 человек и 978 получили травмы.

Дорога Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск сложна для езды. Она пересекает два региона — Тюменскую область и Югру, а недалеко от Горноправдинска уходит ответвление на Сургут.

Спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 10%
Узнать подробнее

Напомним, 12 ноября мы уже писали, что ДПС перекроет трассу Тюмень — Ханты-Мансийск.

Читайте также:
За полгода ГИБДД Тюмени зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД на трассахНа тюменской трассе ограничили движение из-за смертельной аварииБудьте внимательны! Из-за снега на тюменских трассах опасно ездить. Видео
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Дорога#Трасса#Тюмень — Ханты-Мансийск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика