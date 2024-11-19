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Posted 19 ноября, 11:51

Published 19 ноября, 11:51

Modified 19 ноября, 11:53

Updated 19 ноября, 11:53

В Тюмени пищевая промышленность лидирует по вакансиям с бесплатным обучением

В Тюмени пищевая промышленность лидирует по вакансиям с бесплатным обучением

19 ноября 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», В Тюменской области пищевая промышленность возглавила рейтинг по количеству вакансий с бесплатным обучением для соискателей.

В третьем квартале этого года больше всего таких предложений в Тюменской области оказалось в пищевой промышленности — на эту сферу пришлось 13,6 процентов от всех вакансий с обучением. Соискателям предлагают в среднем около 75 754 рублей ежемесячно за полный рабочий день.

Обучение в этой сфере предлагают на вакансиях упаковщиков, поваров и фасовщиков, подчеркивают аналитики.

Большая доля вакансий с обучением встречается также в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов. Тюменские работники могут рассчитывать в среднем на 81 852 рубля в месяц при полной занятости.

На третьем месте по числу вакансий с обучением — розничная и оптовая торговля. Средняя зарплата составляет 56 310 рублей ежемесячно.

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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-30 регионов России по доле работников с заработной платой более 100 тысяч рублей в месяц. В регионе ежемесячно свыше 100 тысяч зарабатывают 16,5% сотрудников.

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