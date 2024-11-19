В Тюмени пищевая промышленность лидирует по вакансиям с бесплатным обучением

В третьем квартале этого года больше всего таких предложений в Тюменской области оказалось в пищевой промышленности — на эту сферу пришлось 13,6 процентов от всех вакансий с обучением. Соискателям предлагают в среднем около 75 754 рублей ежемесячно за полный рабочий день.