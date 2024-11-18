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Posted 18 ноября, 06:25

Published 18 ноября, 06:25

Modified 18 ноября, 06:27

Updated 18 ноября, 06:27

Тюменская области вошла топ-30 рейтинга регионов России по высоким зарплатам

Как жить на эти деньги? Каждый шестой тюменец зарабатывает в месяц менее 30 тысяч

18 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI.

Тюменская области вошла топ-30 рейтинга регионов России по высоким зарплатам

Сюжет
Зарплата
Тюменская область заняла 21 место в рейтинге регионов России по числу работников с высокой зарплатой. Согласно данным исследования РИА «Новости», доля сотрудников с заработной платой более 100 тысяч рублей в Тюменской области составляет 16,5%.

При этом 15,9% работающих тюменцев получают заработок ниже 30 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в регионе — от 37 тысяч до 81 тысячи рублей. По данным Росстата, размер среднего заработка в Тюменской области составляет 79,6 тысячи рублей.

Лидерами рейтинга по доле работников с высокими заплатами являются Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%, Ямал (58,6% работников зарабатывают ежемесячно свыше 100 тысяч рублей, диапазон типовых зарплат 78-181 тысячу рублей), Магаданская область, Ненецкий округ и Москва.

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Также в топ-10 входит Югра — доля работников с заработной платой свыше 100 тысяч рублей в месяц составляет 40%, диапазон типовых зарплат 59-144 тысячи рублей.

Что касается других регионов УрФО, то в Свердловской области более 100 тысяч ежемесячно зарабатывают 11,8% работников, в Челябинской — 9,1%, в Курганской области — 8,5%.

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