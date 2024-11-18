Как жить на эти деньги? Каждый шестой тюменец зарабатывает в месяц менее 30 тысяч

При этом 15,9% работающих тюменцев получают заработок ниже 30 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в регионе — от 37 тысяч до 81 тысячи рублей. По данным Росстата, размер среднего заработка в Тюменской области составляет 79,6 тысячи рублей.