Как жить на эти деньги? Каждый шестой тюменец зарабатывает в месяц менее 30 тысяч

Posted 18 ноября, 06:25
Published 18 ноября, 06:25
Modified 18 ноября, 06:27
Updated 18 ноября, 06:27
При этом 15,9% работающих тюменцев получают заработок ниже 30 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в регионе — от 37 тысяч до 81 тысячи рублей. По данным Росстата, размер среднего заработка в Тюменской области составляет 79,6 тысячи рублей.
Лидерами рейтинга по доле работников с высокими заплатами являются Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%, Ямал (58,6% работников зарабатывают ежемесячно свыше 100 тысяч рублей, диапазон типовых зарплат 78-181 тысячу рублей), Магаданская область, Ненецкий округ и Москва.
Также в топ-10 входит Югра — доля работников с заработной платой свыше 100 тысяч рублей в месяц составляет 40%, диапазон типовых зарплат 59-144 тысячи рублей.
Что касается других регионов УрФО, то в Свердловской области более 100 тысяч ежемесячно зарабатывают 11,8% работников, в Челябинской — 9,1%, в Курганской области — 8,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам властей, размер среднего заработка в 2025 году вырастет до 94,4 тысячи рублей, а к 2027 году достигнет 112 тысяч.