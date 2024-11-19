Более 200 резюме на вакансию: в Тюмени назвали самую конкурентную профессию

Posted 19 ноября, 07:18
Published 19 ноября, 07:18
Modified 19 ноября, 07:20
Updated 19 ноября, 07:20
Второе место по популярности заняла вакансия руководителя отдела аналитики, на которую откликнулись 125 потенциальных кандидатов. Также в топ самых высококонкурентных специальностей попали руководитель отдела персонала (111 резюме на вакансию), менеджер, консультант по стратегии (100 резюме), директор юридического департамента (94,4 резюме), финансовый контролер (84 резюме), казначей (80,5 резюме), арт-директор, креативный директор (79,5 резюме), технический директор (78,2 резюме), режиссер, сценарист (74,8 резюме).
Как пояснила руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток, Лилия Эсауленко, все указанные специальности объединяет ограниченный спрос на рынке труда — количество вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-30 регионов России по доле работников с заработной платой более 100 тысяч рублей в месяц. В регионе ежемесячно свыше 100 тысяч зарабатывают 16,5% сотрудников.