Строительство крупного коммунального объекта завершилось в Тобольске

Напомним, летом 2023 года компания СУЭНКО приступила к строительно-монтажным работам, итогом которых стало обеспечение жителей Левобережья бесперебойной услугой водоотведения. Две части города, расположенные по обеим сторонам Иртыша, были соединены новым коллектором. Для этого на глубине 2 м под дном реки современным методом горизонтально-направленного бурения были проложены новые сети. Инженеры совершили идеальный по траектории прокол и построили две 900-метровые «нитки»: основную и резервную.