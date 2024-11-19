Строительство крупного коммунального объекта завершилось в Тобольске

Posted 19 ноября, 13:08
Published 19 ноября, 13:08
Modified 19 ноября, 13:10
Updated 19 ноября, 13:10
Новый объект коммунальной инфраструктуры позволит принимать и транспортировать жидкие бытовые отходы от жилого сектора Левобережного района на правый берег Иртыша. Первый пробный пуск станции успешно прошел еще 29 октября. Однако официальный ввод нового объекта в эксплуатацию состоялся чуть позднее — 19 ноября. В мероприятии приняли участие глава Тобольска Петр Вагин и директор СУЭНКО Данил Анучин.
Темпы модернизации коммунальной инфраструктуры Тобольска, достигнутые компанией СУЭНКО, позволяют уверенно смотреть в будущее. За последние пять лет был проведён значительный объем работ. На эти цели потрачено около 6 миллиардов рублей: это и программа модернизации коммунальной инфраструктуры, и средства Фонда национального благосостояния, и субсидии из городского бюджета, а также инвестиционная и производственная программы СУЭНКО. Мы начали строительство объекта с Максимом Викторовичем Афанасьевым, а завершаем проект с Петром Александровичем Вагиным. Я уверен, что наша работа в Тобольске будет продолжаться такими же быстрыми темпами. После открытия объекта мы обсудим с главой города планы на следующие 5 лет, — сообщил Данил Анучин.
Для повышения пропускной способности и многолетней надежности коллектора специалисты использовали трехслойный полиэтиленовый трубопровод диаметром 225 мм. При строительстве испытания проводились в два этапа: пневматические — воздухом и гидравлические — водой. Координаты перехода трубопровода через реку Иртыш были согласованы с Федеральным учреждением «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».
Проект по обеспечению жителей Левобережья штатным водоотведением включал в себя также прокладку напорного трубопровода длиной 3601,1 метра до городской сети на улице Кирова, строительство перехода через реку Иртыш и канализационной насосной станции в Левобережье, монтаж водопровода протяженностью 1,4 километра.
Эту насосную станцию жители Левобережья ждали долгие годы. Поэтому вместе с правительством области, администрацией города и компанией СУЭНКО было принято решение сделать систему водоотвода, — подчеркнул Петр Вагин.
Ежедневно новый коллектор будет перекачивать на городские очистные сооружения более 150 кубометров стоков. Финансирование на его строительство получено из Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджетов администраций Тюменской области и города Тобольска, а также компании СУЭНКО. Затраты составили 223,5 миллиона рублей.
Напомним, летом 2023 года компания СУЭНКО приступила к строительно-монтажным работам, итогом которых стало обеспечение жителей Левобережья бесперебойной услугой водоотведения. Две части города, расположенные по обеим сторонам Иртыша, были соединены новым коллектором. Для этого на глубине 2 м под дном реки современным методом горизонтально-направленного бурения были проложены новые сети. Инженеры совершили идеальный по траектории прокол и построили две 900-метровые «нитки»: основную и резервную.