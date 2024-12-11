В Тюмени планируют организовать место памяти для поклонников Юрия Шатунова

Как рассказал директор компании, они не ожидали, что в Тюмени такое большое количество людей, любящих творчество коллектива и Шатунова в частности, поэтому девелопер решил реконструировать пространство на улице у Профсоюзного моста, сделав его более светлым и расширенным, дойдет реконструкция вплоть до улицы Госпаровской. К работам приступят в следующем году. Пространство может быть похоже на переход Виктора Цоя на Плотинке в Екатеринбурге.