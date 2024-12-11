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Posted 11 декабря, 12:15

Published 11 декабря, 12:15

Modified 11 декабря, 12:20

Updated 11 декабря, 12:20

В Тюмени планируют организовать место памяти для поклонников Юрия Шатунова

В Тюмени планируют организовать место памяти для поклонников Юрия Шатунова

11 декабря 2024, 12:15
Фото: 1MI.
Под Профсоюзным мостом в Тюмени планируют организовать место для фанатов творчества солиста группы «Ласковый Май» Юрия Шатунова. Об этом сообщил застройщик Брусника порталу URA.RU.

Как рассказал директор компании, они не ожидали, что в Тюмени такое большое количество людей, любящих творчество коллектива и Шатунова в частности, поэтому девелопер решил реконструировать пространство на улице у Профсоюзного моста, сделав его более светлым и расширенным, дойдет реконструкция вплоть до улицы Госпаровской. К работам приступят в следующем году. Пространство может быть похоже на переход Виктора Цоя на Плотинке в Екатеринбурге.

Отмечу, что ранее тюменцы просили открыть сквер имени Шатунова после новостей о его смерти в 2022 году.

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