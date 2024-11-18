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Posted 18 ноября, 05:47

Published 18 ноября, 05:47

Modified 18 ноября, 05:49

Updated 18 ноября, 05:49

На тюменском карьере Северный могут построить зимний каток

На тюменском карьере Северный могут построить зимний каток

18 ноября 2024, 05:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Предложение обустроить водный объект озвучила в ходе публичных слушаний, посвященных обсуждению проекта бюджета Тюмени, одна из местных жительниц. Активиста предложила почистить водный объект, а зимой превращать его в каток.

По словам директора департамента городского хозяйства Виталия Данилова, данный вопрос можно будет рассмотреть после гидрологического исследования водоема, которое позволит определить его состояние.

«Озелененная территория у Северного карьера может попасть в программу комплексного благоустройства. Жителям этого района следует проявить активность и поддержать благоустройство озелененного пространства в ходе проведения рейтингового голосования», — отметил в свою очередь заместитель главы Тюмени Александр Ильин.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в районе озера Круглое появится общественный пляж. По планам, его обустроят к маю 2025 года.

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