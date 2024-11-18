На тюменском карьере Северный могут построить зимний каток

Posted 18 ноября, 05:47
Published 18 ноября, 05:47
Modified 18 ноября, 05:49
Updated 18 ноября, 05:49
По словам директора департамента городского хозяйства Виталия Данилова, данный вопрос можно будет рассмотреть после гидрологического исследования водоема, которое позволит определить его состояние.
«Озелененная территория у Северного карьера может попасть в программу комплексного благоустройства. Жителям этого района следует проявить активность и поддержать благоустройство озелененного пространства в ходе проведения рейтингового голосования», — отметил в свою очередь заместитель главы Тюмени Александр Ильин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в районе озера Круглое появится общественный пляж. По планам, его обустроят к маю 2025 года.