Семь новых городских пространств для прогулок появятся в Тюменской области

Posted 13 января, 11:02
Published 13 января, 11:02
Modified 13 января, 11:04
Updated 13 января, 11:04
Появилась информация, что Тюменской области выделят 141,8 миллионов рублей на благоустройство новых общественных пространств. Уточняется, что пять территорий обустроят в областной столице, одну — в Тобольске, одну — в Ишиме.
— Работа будет вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — подчеркнули в инфоцентре.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменской области в 2025 года на 100% авансируют из федерального бюджета закупку школьных автобусов. Соответствующий проект постановления уже подготовлен Министерством промышленности и торговли РФ.