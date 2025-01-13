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Posted 13 января, 11:02

Published 13 января, 11:02

Modified 13 января, 11:04

Updated 13 января, 11:04

Семь новых городских пространств для прогулок появятся в Тюменской области

Семь новых городских пространств для прогулок появятся в Тюменской области

13 января 2025, 11:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
В наступившемм году в нашем регионе построят семь новых общественных пространств, об этом рассказали в информационном центре регионального правительства.

Появилась информация, что Тюменской области выделят 141,8 миллионов рублей на благоустройство новых общественных пространств. Уточняется, что пять территорий обустроят в областной столице, одну — в Тобольске, одну — в Ишиме.

Работа будет вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — подчеркнули в инфоцентре.
В тюменском микрорайоне открыли новую школу
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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменской области в 2025 года на 100% авансируют из федерального бюджета закупку школьных автобусов. Соответствующий проект постановления уже подготовлен Министерством промышленности и торговли РФ.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Общественные пространства#Формирование комфортной городской среды
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